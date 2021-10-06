"Этого ждала бы вся страна": Милевский заинтриговал возможным участием в "Холостяке"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 53
Артем Милевский недавно повесил бутсы на гвоздь.
Скандальный украинский бывший футболист Артем Милевский, который трогательно попрощался с футболом в конце сентября, заинтриговал своих подписчиков в соцсетях сообщением о возможном участии в проекте "Холостяк".
Соответствующий пост экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины опубликовал на своей страничке в Instagram.
"Миля" опубликовал котировки букмекеров на свое возможное участие в шоу. Подписчики с энтузиазмом восприняли такое начинание экс-футболиста и с нетерпением ждут проект с участием Артема, правда, для этого он еще должен сказать организаторам "Да".
"Там будут все бывшие Артема. Будет очень интересно", "Впервые буду смотреть эту передачу", "Этого ждала бы вся страна", — шутят пользователи.
Последним клубом в карьере 36-летнего Артема стал закарпатский "Минай". Футболист провел в команде 10 матчей, однако забить гол так и не сумел. После Милевского в "Минай" перешел еще один скандальный украинский футболист Евгений Селезнев, который пока также не может отметиться голами в ворота соперников.
"Телеграф" напоминает, что Милевский перед завершением карьеры футболиста публично извинился перед Олегом Блохиным.
- Дата публикации
-
- Категория
-