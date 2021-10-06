Укр

"Этого ждала бы вся страна": Милевский заинтриговал возможным участием в "Холостяке"

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Артем Милевский Новость обновлена 06 октября 2021, 15:17
Артем Милевский

Артем Милевский недавно повесил бутсы на гвоздь.

Скандальный украинский бывший футболист Артем Милевский, который трогательно попрощался с футболом в конце сентября, заинтриговал своих подписчиков в соцсетях сообщением о возможном участии в проекте "Холостяк".

Соответствующий пост экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины опубликовал на своей страничке в Instagram.

"Миля" опубликовал котировки букмекеров на свое возможное участие в шоу. Подписчики с энтузиазмом восприняли такое начинание экс-футболиста и с нетерпением ждут проект с участием Артема, правда, для этого он еще должен сказать организаторам "Да".

"Там будут все бывшие Артема. Будет очень интересно", "Впервые буду смотреть эту передачу", "Этого ждала бы вся страна", — шутят пользователи.

Последним клубом в карьере 36-летнего Артема стал закарпатский "Минай". Футболист провел в команде 10 матчей, однако забить гол так и не сумел. После Милевского в "Минай" перешел еще один скандальный украинский футболист Евгений Селезнев, который пока также не может отметиться голами в ворота соперников.

"Телеграф" напоминает, что Милевский перед завершением карьеры футболиста публично извинился перед Олегом Блохиным.

Теги:
#Футбол #Артем Милевский #Холостяк
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