"Понять и простить": Милевский попросил прощения у Блохина

Артем Милевский трогательно попросил прощения у Олега Блохина.

Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии "Национальная легенда Украины" наградил премией прославленного украинского футболиста и тренера Олега Блохина. После награждения со сцены взял слово скандальный украинский форвард Артем Милевский, который в своей речи извинился перед бывшим наставником.

"Миля" сначала извинился за журналистов, которые посмеивались над специалистом, когда тот пообещал вывести сборную Украины на ЧМ-2006 с первого места (что в итоге и произошло, — прим. ред.). А затем Артем извинился и за свое поведение.

"Хочу извиниться от себя. У нас были большие недопонимания. Все люди делают ошибки. Может быть я в какой то мере делал их больше. Но сегодня хочется понять и простить. Хочется забыть все плохое, вспоминать только моменты побед и достижений", — приводит слова футболиста football.ua.

Видео награждения Блохина:

Напомним, на ЧМ-2006 сборная Украины достигла своего самого большого успеха в истории — добралась до четвертьфинала Мундиаля, где уступила Италии (0:3). Блохин после этого возглавил "Динамо", где выступал Милевский. На первую встречу с новым тренером Артем явился в халате, проявив неуважение.

Видео выходки Милевского:

Отметим, на данный момент Милевский находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что футболист может стать участником шоу "Холостяк".