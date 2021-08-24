"Зрозуміти і пробачити": Мілевський вибачився перед Блохіним

Артем Мілевський зворушливо попросив вибачення у Олега Блохіна.

Президент України Володимир Зеленський на церемонії "Національна легенда України" нагородив премією прославленого українського футболіста і тренера Олега Блохіна. Після нагородження зі сцени взяв слово скандальний український форвард Артем Мілевський, який у своїй промові вибачився перед колишнім наставником.

"Міля" спочатку вибачився за журналістів, які сміялися над фахівцем, коли той пообіцяв вивести збірну України на ЧС-2006 з першого місця (що в підсумку і сталося, — прим. ред.). А потім Артем вибачився і за свою поведінку.

"Хочу вибачитися від себе. У нас були великі непорозуміння. Всі люди роблять помилки. Можливо я в якійсь мірі робив їх більше. Але сьогодні хочеться зрозуміти і пробачити. Хочеться забути все погане, згадувати тільки моменти перемог і досягнень", — наводить слова футболіста football.ua.

Відео нагородження Блохіна:

Нагадаємо, на ЧС-2006 збірна України досягла свого найбільшого успіху в історії — дісталася до чвертьфіналу Мундіалю, де поступилася Італії (0:3). Блохін після цього очолив "Динамо", де виступав Мілевський. На першу зустріч з новим тренером Артем з’явився у халаті, проявивши неповагу.

Відео витівки Мілевського:

Відзначимо, на даний момент Мілевський перебуває у статусі вільного агента. Раніше повідомлялося, що футболіст може стати учасником шоу "Холостяк".