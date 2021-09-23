Милевский на стадионе "Динамо" объявил о завершении карьеры (видео)

Скандальный футболист завершил карьеру.

Одиозный украинский футболист Артем Милевский, который недавно извинился перед Олегом Блохиным за свои выходки, повесил бутсы на гвоздь.

Об этом спортсмен рассказал на своей страничке в Instagram.

Для прощания с футболом 36-летний Артем выбрал то место, где он расцвел как игрок — стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского. "Миля" опубликовал трогательное видео, которое заканчивается фразой "Что будет дальше?".

"Вся жизнь впереди. А так всем спасибо за годы поддержки. Всех люблю и до новых встреч, мастера", — подписал пост с видео Милевский.

Артем Милевский получил известность за свои выступления в "Динамо" и сборной Украины. Однако наибольшая слава пришла к игроку после его скандальных выходок и разгульному образу жизни. "Миля" наверняка не реализовал полностью свой потенциал, но все равно вошел в историю украинского футбола.

Последним клубом Артема стал "Минай", где форвард так и не смог отличиться голом. В составе сборной Украины "Миля" провел 50 матчей, забив 8 мячей. Вместе с "Желто-синими" нападающий добрался до исторического четвертьфинала ЧМ-2006. Именно его пенальти паненкой помог нашей команде пробиться в эту стадию Мундиаля.

В "Динамо" Милевский провел 178 игр, в которых он отметился 57 голами.

Также одиозный игрок выступал за "Борисфен-2", "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Динамо-Брест", "Кишварду".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" не смогло выиграть Суперкубок Украины, разгромно уступив "Шахтеру".