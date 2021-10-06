"Цього чекала б вся країна": Мілевський заінтригував можливою зміною діяльності

Артем Мілевський нещодавно повісив бутси на цвях.

Скандальний український колишній футболіст Артем Мілевський, який зворушливо попрощався з футболом в кінці вересня, заінтригував своїх підписників в соцмережах повідомленням про можливу участь у проекті "Холостяк".

Відповідний пост екс-гравець київського "Динамо" і збірної України опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Миля" опублікував котирування букмекерів на свою можливу участь в шоу. Передплатники з ентузіазмом сприйняли таке починання екс-футболіста і з нетерпінням чекають проект за участю Артема, правда, для цього він ще повинен сказати організаторам "Так".

"Там будуть всі колишні Артема. Буде дуже цікаво", "Вперше буду дивитися цю передачу", "Цього чекала б вся країна", — жартують користувачі.

Останнім клубом у кар’єрі 36-річного Артема став закарпатський "Минай". Футболіст провів у команді 10 матчів, проте забити гол так і не зумів. Після Мілевського в "Минай" перейшов ще один скандальний український футболіст Євген Селезньов, який поки також не може відзначитися голами в ворота суперників.

"Телеграф" нагадує, що Мілевський перед завершенням кар’єри футболіста публічно вибачився перед Олегом Блохіним.