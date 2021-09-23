Мілевський на стадіоні "Динамо" оголосив про завершення кар’єри (відео)

Скандальний футболіст завершив кар’єру.

Одіозний український футболіст Артем Мілевський, який нещодавно вибачився перед Олегом Блохіним за свої витівки, повісив бутси на цвях.

Про це спортсмен розповів на своїй сторінці в Instagram.

Для прощання з футболом 36-річний Артем вибрав те місце, де він розцвів як гравець — стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського. "Міля" опублікував зворушливе відео, яке закінчується фразою "Що буде далі?".

"Все життя попереду. А так всім спасибі за роки підтримки", — підписав пост з відео Мілевський.

В ролику Артем пише собі листа з майбутнього і хоче попередити себе про помилки, які він вчинив.

Артем Мілевський став популярним за свої виступи в "Динамо" і збірній України. Однак найбільша "слава" прийшла до гравця після його скандальних витівок і розгульного способу життя. "Міля", напевно, не реалізував повністю свій потенціал, але все одно увійшов в історію українського футболу.

Останнім клубом Артема став "Минай", де форвард так і не зміг відзначитися голом. У складі збірної України "Міля" провів 50 матчів, забивши 8 м’ячів. Разом з "Жовто-синіми" нападник дістався до історичного чвертьфіналу ЧС-2006. Саме його пенальті паненкою допоміг нашій команді пробитися в цю стадію Мундіалю.

В "Динамо" Мілевський провів 178 ігор, в яких він відзначився 57 голами.

Також одіозний гравець виступав за "Борисфен-2", "Газіантепспор", "Хайдук", "Спліт", "Конкордію", "Тосно", "Динамо-Брест", "Кишварду".

Зараз екс-футболіст активно веде блог в YouTube. На його канал "Миля" підписано більше 100 тисяч людей. Там Мілевський розповідає про навколо футбольне життя і не тільки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" не змогло виграти Суперкубок України, розгромно поступившись "Шахтареві". До слова, вже в 10-му турі кияни зможуть взяти реванш у донеччан за цю болючу поразку.