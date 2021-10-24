Мілевський зі сльозами на очах попрощався з уболівальниками (відео)

Артем емоційно відреагував на любов фанів.

Одіозний український футболіст Артем Мілевський, який у вересні оголосив про завершення спортивної кар’єри, пройшов коло пошани на НСК "Олімпійський" перед матчем 12-го туру чемпіонату України "Динамо" — "Дніпро-1" (2:0).

Відповідні кадри доступні на YouTube-каналі Профутбол Digital.

36-річний екс-нападник "Динамо" таким чином захотів попрощатися з уболівальниками. "Міля" йшов по колу вітаючи фанатів, а вони вітали його у відповідь. У якийсь момент Артема нахлинули емоції, і він уже не міг стримувати сльози. При цьому спортсмен продовжував охоче фотографуватися з уболівальниками. Один з фанатів подякував Мілевському за гру, згадавши йому перемоги над московським "Спартаком" (двічі по 4:1).

"Ти був найкращим. Ми любимо тебе!", — кричали фани.

Відео почесного кола Мілевського на НСК "Олімпійський":

Відеоогляди матчів "Динамо" — "Спартак" і "Спартак" — "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів 2008/09:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Мілевський може стати героєм шоу "Холостяк", екс-футболіст навіть сам жартує на цю тему.

До слова, "Динамо" обіграло "Дніпро-1" завдяки голам Віктора Циганкова і Дениса Гармаша. Зараз киянам не вистачає такого форварда як Мілевський, а про проблему з нападниками недавно розповів травмований Артем Бесєдін.