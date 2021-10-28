"А вы известный кто-то": Милевского отшила знаменитая модель (видео)

Бывший футболист стал участником развлекательного шоу.

Экс-нападающий "Динамо" и сборной Украины, недавно завершивший карьеру профессионального игрока, стал участником шоу "Подкаты".

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале "Львы на джипе".

В рамках этой передачи мужчины по очереди подкатывают к девушкам, которые сами решают, была попытка удачной или нет. В первом раунде "Миля" не впечатлил известную украинскую модель Аллу Костромичеву.

"По футболу ты разбираешься?" — начал Милевский.

"А вы известный кто-то?" — ответила Костромичева, шутка которой вызвала смех всего зала.

Затем Артем выдал: "Слушай, мне судья показывал красную карточку, потому что у меня большой член. Это нарушение правил. Эта такая футбольная штука, знаешь? Вот такие дела. Увлекись футболом."

Алла смеялась, однако все-таки сказала нет.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика:

Артем продолжал гнуть футбольную линию в своих подкатах и постоянно натыкался на "Нет" от девушек, пока не подарил Юлии Андриенко футболку. Финалистка "Мисс Украина-2021" сказала Артему, что он ее подкупил.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Милевский трогательно попрощался с болельщиками на НСК "Олимпийский".