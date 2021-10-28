"А ви відомий хтось": Мілевського відшила знаменита модель (відео)

Колишній футболіст став учасником розважального шоу.

Екс-нападник "Динамо" та збірної України, який нещодавно завершив кар’єру професійного гравця, став учасником шоу "Підкати".

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі "Львы на джипе".

У рамках цієї передачі чоловіки по черзі "підкатують" до дівчат, які самі вирішують, чи була спроба вдалою, чи ні. У першому раунді "Міля" не вразив відому українську модель Аллу Костромічову.

"По футболу ти розумієшся?" — почав Мілевський.

"А ви відомий хтось?" — відповіла Костромічова, жарт якої викликав сміх усієї зали.

Потім Артем видав: "Слухай, мені суддя показував червону картку, тому що у мене великий член. Це порушення правил. Ця така футбольна штука, знаєш? Ось такі справи. Захопись футболом."

Алла сміялася, проте таки сказала ні.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика:

Артем продовжував гнути футбольну лінію у своїх підкатах і постійно натикався на "Ні" від дівчат, поки не подарував Юлії Андрієнко футболку. Фіналістка "Міс Україна-2021" сказала Артему, що він її підкупив.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Мілевський зворушливо попрощався з уболівальниками на НСК "Олімпійський".