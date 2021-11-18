"Не хочеш тр**нути "Шахтар"?": до Мілевського підкотила ефектна дівчина (відео)

Екс-футболіст розважається як може.

Скандальний український ексфорвард київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський, який нещодавно зі сльозами на очах прощався з уболівальниками, вдруге став героєм шоу "Підкати", але цього разу зірка українського спорту виступав в іншій ролі.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі "Льви на джипе".

У рамках шоу дівчата мали підкотити до зіркового гостя, який вирішував, спрацював "підкат" чи ні. Потім гість вибирав, хто був найкращим. До Мілевського дівчата підбирали футбольні "ключики", і Артем мав важкий вибір. Карина Тимків вирішила у своєму підкаті використати "любов" Мілевського до "Шахтаря". Дівчина, одягаючи каску гірників, заявила: "Ну що не хочеш як у старі добрі тр**нути "Шахтар"?". Артем відразу засміявся і почав аплодувати.

Увага, на відео є ненормативна лексика:

Нагадаємо, у першій частині шоу Артем виступав у ролі "підкочуючого", що у колишнього футболіста виходило не дуже. Його відшили майже всі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Мілевський попросив пробачення у Олега Блохіна.