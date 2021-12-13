Что известно об обладательнице титула "Мисс Вселенная-2021": яркие фото

21-летняя индианка — модель и актриса

В это воскресенье, 12 декабря, состоялся финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021". Престижное мероприятие прошло в г. Эйлат, Израиль. Только одной удалось обогнать 79 других участниц из разных стран и получить звание "Мисс Вселенная-2021" — и это Харнааз Сандху из Индии.

Представительница Украины Анна Неплях не прошла даже в топ-16 финалисток конкурса.

Что известно о победительнице конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021"

Харнааз Сандху является моделью, актрисой и волонтером в центрах женского здоровья. Как пишет издание The People, 21-летняя индианка активный сторонник расширения прав и возможностей женщин, а свое вдохновение черпает в деятельности своей знаменитой землячки Приянки Чопры — актрисы, модели и певицы, которая стала обладательницей титула "Мисс мира" в 2000 году.

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В свободное время Сандху занимается йогой, танцами, кулинарией, верховой ездой и игрой в шахматы. В конкурсах красоты участвует с 2017 года. По условиям контракта, девушка обязана переехать в Нью-Йорк и участвовать в благотворительных акциях по всему миру.

Что постит Харнааз Сандху у себя на странице в Инстаграме: фото

На официальную страницу индианки подписано свыше 590 тысяч пользователей Инстаграма. Сандху не балует своих поклонников слишком откровенными кадрами. Девушка выкладывает много фотографий в национальных костюмах и роскошных платьях.

Обладательницей титула "Мисс Вселенная" в 2021 году стала индианка Харнааз Сандху

Добавим, что ведущим конкурса в 2021 году снова стал американский комик и актер Стив Харви. Это уже шестое участие звезды в мероприятии, пропустив лишь проведение конкурса в 2020 году в связи с неопределённостью из-за пандемии коронавируса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 16 декабря состоится 70-й конкурс "Мисс мира-2021". Участие в конкурсе примут представительницы 109 стран мира. При этом Россия в этом году участвовать не будет. Представлять Украину на международном конкурсе будет 22-летняя Александра Яремчук из Винницы.