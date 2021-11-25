Самые красивые девушки мира: как выглядят участницы конкурса "Мисс мира 2021"
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Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в организацию конкурса и некоторые страны не смогут отправить своих участниц
Международный конкурс красоты "Мисс мира", который в нынешнем году состоится в 70-й раз, запланирован на 16 декабря 2021 года. Украину будет представлять 22-летняя Александра Яремчук из Винницы, которой недавно открыли визу в Пуэрто-Рико.
Организаторы еще в марте текущего года объявили, что мероприятие будет проходить в Пуэрто-Рико, в городе Сан-Хуан. Это первая латиноамериканская страна, которая примет второй по значимости конкурс в мире красоты.
Участие в конкурсе "Мисс мира 2021" примут представительницы 109 стран мира. При этом Россия в этом году участвовать не будет.
"Телеграф" решил показать некоторых девушек, которые поборются за звание "Мисс мира 2021".
Англия
Рехема Мутамия, 25 лет. Рост – 170 см.
Девушка работает консультантом технологий здравоохранения.
Ангола
Рут Карлос, 24 года. Рост – 180 см.
Девушка работает в публичной компании Анголы, а также получает образование в области людских ресурсов.
Армения
Мирна Бздигян, 19 лет. Рост – 178 см.
Девушка изучает английский язык, а также работает тренером по плаванию.
Беларусь
Дарья Гончаревич, 18 лет. Рост – 178 см.
Девушка работает учителем и моделью.
Болгария
Ева Добрева, 21 год. Рост – 175 см.
Девушка работает организатором мероприятий и моделью.
Бразилия
Каролина Тейшейра, 23 года. Рост – 177 см.
Девушка получает юридическое образование и работает моделью.
Венесуэла
Александра Конде, 24 года. Рост – 170 см.
Девушка учится в медицинском университете.
Индия
Манаса Варанаси, 24 года. Рост – 170 см.
Девушка работает аналитиком в финансовой сфере.
Италия
Клаудия Мотта, 21 год. Рост – 174 см.
Девушка работает телеведущей, а также получает юридическое образование.
Канада
Светлана Мамаева, 25 лет. Рост – 180 см.
Девушка работает аналитиком в компании, которая занимается недвижимостью.
Китай
Цзян Сики, 21 год. Рост – 177 см.
Девушка работает в медиакомпании.
Мексика
Каролина Видалес, 24 года. Рост – 174 см.
Девушка работает моделью и туристическим послом.
Молдова
Татьяна Овчинникова, 23 года. Рост – 177 см.
Девушка работает в крупной международной компании, занимается вопросами финансов.
Польша
Каролина Белявская, 22 года. Рост – 179 см.
Девушка получает образование в области менеджмента.
Словакия
Леона Новобердалиу, 24 года. Рост – 173 см.
Дувушка работает экономистом.
США
Шри Саини, 25 лет. Рост – 175 см.
Девушка работает бизнес-менеджером в компании своего отца.
Турция
Дилара Коркмаз, 22 года. Рост – 176 см.
Девушка получает степень магистра финансов.
Украина
Александра Яремчук, 22 года. Рост – 172 см.
Девушка является соучредителем компании по продажам бытовой и компьютерной техники.
Чехия
Каролина Копинцова, 23 года. Рост – 184 см.
Девушка получает степень магистра журналистики.
Эстония
Каролин Киппасто, 25 лет. Рост – 172 года.
Девушка работает промоутером и танцовщицей.
Напомним, в нынешнем году кастинг конкурса "Мисс Украина" прошел со сложностями – оказалось, что в нашей стране не хватает девушек без имплантатов, татуировок, наращенных волос и ногтей и т.п.
Также "Телеграф" рассказывал, с кем состоит в отношениях Александра Яремчук и что известно об избраннике девушки.
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