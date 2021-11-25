Самые красивые девушки мира: как выглядят участницы конкурса "Мисс мира 2021"

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в организацию конкурса и некоторые страны не смогут отправить своих участниц

Международный конкурс красоты "Мисс мира", который в нынешнем году состоится в 70-й раз, запланирован на 16 декабря 2021 года. Украину будет представлять 22-летняя Александра Яремчук из Винницы, которой недавно открыли визу в Пуэрто-Рико.

Организаторы еще в марте текущего года объявили, что мероприятие будет проходить в Пуэрто-Рико, в городе Сан-Хуан. Это первая латиноамериканская страна, которая примет второй по значимости конкурс в мире красоты.

Участие в конкурсе "Мисс мира 2021" примут представительницы 109 стран мира. При этом Россия в этом году участвовать не будет.

"Телеграф" решил показать некоторых девушек, которые поборются за звание "Мисс мира 2021".

Англия

Рехема Мутамия, 25 лет. Рост – 170 см.

Девушка работает консультантом технологий здравоохранения.

Ангола

Рут Карлос, 24 года. Рост – 180 см.

Девушка работает в публичной компании Анголы, а также получает образование в области людских ресурсов.

Армения

Мирна Бздигян, 19 лет. Рост – 178 см.

Девушка изучает английский язык, а также работает тренером по плаванию.

Беларусь

Дарья Гончаревич, 18 лет. Рост – 178 см.

Девушка работает учителем и моделью.

Болгария

Ева Добрева, 21 год. Рост – 175 см.

Девушка работает организатором мероприятий и моделью.

Бразилия

Каролина Тейшейра, 23 года. Рост – 177 см.

Девушка получает юридическое образование и работает моделью.

Венесуэла

Александра Конде, 24 года. Рост – 170 см.

Девушка учится в медицинском университете.

Индия

Манаса Варанаси, 24 года. Рост – 170 см.

Девушка работает аналитиком в финансовой сфере.

Италия

Клаудия Мотта, 21 год. Рост – 174 см.

Девушка работает телеведущей, а также получает юридическое образование.

Канада

Светлана Мамаева, 25 лет. Рост – 180 см.

Девушка работает аналитиком в компании, которая занимается недвижимостью.

Китай

Цзян Сики, 21 год. Рост – 177 см.

Девушка работает в медиакомпании.

Мексика

Каролина Видалес, 24 года. Рост – 174 см.

Девушка работает моделью и туристическим послом.

Молдова

Татьяна Овчинникова, 23 года. Рост – 177 см.

Девушка работает в крупной международной компании, занимается вопросами финансов.

Польша

Каролина Белявская, 22 года. Рост – 179 см.

Девушка получает образование в области менеджмента.

Словакия

Леона Новобердалиу, 24 года. Рост – 173 см.

Дувушка работает экономистом.

США

Шри Саини, 25 лет. Рост – 175 см.

Девушка работает бизнес-менеджером в компании своего отца.

Турция

Дилара Коркмаз, 22 года. Рост – 176 см.

Девушка получает степень магистра финансов.

Украина

Александра Яремчук, 22 года. Рост – 172 см.

Девушка является соучредителем компании по продажам бытовой и компьютерной техники.

Чехия

Каролина Копинцова, 23 года. Рост – 184 см.

Девушка получает степень магистра журналистики.

Эстония

Каролин Киппасто, 25 лет. Рост – 172 года.

Девушка работает промоутером и танцовщицей.

Напомним, в нынешнем году кастинг конкурса "Мисс Украина" прошел со сложностями – оказалось, что в нашей стране не хватает девушек без имплантатов, татуировок, наращенных волос и ногтей и т.п.

Также "Телеграф" рассказывал, с кем состоит в отношениях Александра Яремчук и что известно об избраннике девушки.