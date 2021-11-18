Стало известно, поедет ли Александра Яремчук представлять Украину на "Мисс мира-2021"

Международный конкурс состоится в Сан-Хуан, Пуэрто-Рико

Вопрос с получением американской визы для обладательницы титула "Мисс Украина-2021" Александры Яремчук решен. Украинка все же представит нашу страну на международном конкурсе "Мисс мира", который в этом году состоится 19 декабря в столице Пуэрто-Рико.

Об этом говорится на официальной странице MISS UKRAINE в Инстаграме.

Сообщается, что Александра смогла успешно пройти собеседование в Посольстве США в Украине. Организаторы конкурса благодарны за помощь с получением визы Министерству иностранных дел Украины, Министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе и Генеральному Консулу Посольства США в Украине Джону Балларду.

Уже в эту субботу, 20 ноября, Яремчук вместе с командой улетает в Пуэрто-Рико. Отметим, что подготовка к конкурсу "Мисс мира" и отборочный тур продлится почти месяц.

Девушка поблагодарила за помощь в получении визы США у себя в Инстаграме

Добавим, что в 2021 году подобный прецедент произошел с финалом конкурса "Мисс Украина Вселенная", когда победительнице Елизавете Ястремской отказали в американской визе. Вопрос с документами, как и в этом случае, удалось успешно уладить и украинка представила нашу страну на финале в Майами, попав в ТОП-21.

Напомним, что ранее журналисты выяснили, с кем находится в отношениях "Мисс Украина 2021" Александра Яремчук и что известно о ее избраннике.