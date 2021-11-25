Найкрасивіші дівчата світу: як виглядають учасниці конкурсу "Міс світу 2021"

Пандемія коронавірусу внесла свої корективи до організації конкурсу і деякі країни не зможуть відправити своїх учасниць

Міжнародний конкурс краси "Міс світу", який цього року відбудеться у 70-е, запланований на 16 грудня 2021 року. Україну представлятиме 22-річна Олександра Яремчук із Вінниці, якій нещодавно відкрили візу до Пуерто-Ріко.

Організатори ще в березні поточного року оголосили, що захід проходитиме у Пуерто-Ріко, у місті Сан-Хуан. Це перша латиноамериканська країна, яка прийме другий за значимістю конкурс у світі краси.

Участь у конкурсі "Міс світу 2021" візьмуть представниці 109 країн світу. При цьому Росія цього року не братиме участі.

"Телеграф" вирішив показати деяких дівчат, які боротимуться за звання "Міс світу 2021".

Англія

Рехема Мутамія, 25 років. Зріст – 170 см.

Дівчина працює консультантом з технологій охорони здоров’я.

Ангола

Рут Карлос, 24 роки. Зріст – 180 см.

Дівчина працює в громадській компанії Анголи, а також отримує освіту в галузі людських ресурсів.

Вірменія

Мирна Бздігян, 19 років. Зріст – 178 см.

Дівчина вивчає англійську мову, а також працює тренером із плавання.

Білорусь

Дарія Гончаревич, 18 років. Зріст – 178 см.

Дівчина працює вчителем та моделлю.

Болгарія

Єва Добрева, 21 рік. Зріст – 175 см.

Дівчина працює організатором заходів та моделлю.

Бразилія

Кароліна Тейшейра, 23 роки. Зріст – 177 см.

Дівчина здобуває юридичну освіту та працює моделлю.

Венесуела

Олександра Конде, 24 роки. Зріст – 170 см.

Дівчина навчається у медичному університеті.

Індія

Манаса Варанасі, 24 роки. Зріст – 170 см.

Дівчина працює аналітиком у фінансовій сфері.

Італія

Клаудія Мотта, 21 рік. Зріст – 174 см.

Дівчина працює телеведучою, а також здобуває юридичну освіту.

Канада

Світлана Мамаєва, 25 років. Зріст – 180 см.

Дівчина працює аналітиком у компанії, яка займається нерухомістю.

Китай

Цзян Сіки, 21 рік. Зріст – 177 см.

Дівчина працює у медіакомпанії.

Мексика

Кароліна Відалес, 24 роки. Зріст – 174 см.

Дівчина працює моделлю та туристичним послом.

Молдова

Тетяна Овчиннікова, 23 роки. Зріст – 177 см.

Дівчина працює у великій міжнародній компанії, займається питаннями фінансів.

Польща

Кароліна Білявська, 22 роки. Зріст – 179 см.

Дівчина здобуває освіту в галузі менеджменту.

Словаччина

Леона Новобердаліу, 24 роки. Зріст – 173 см.

Дувушка працює економістом.

США

Шрі Саїні, 25 років. Зріст – 175 см.

Дівчина працює бізнес-менеджером у компанії свого батька.

Туреччина

Ділара Коркмаз, 22 роки. Зріст – 176 см.

Дівчина отримує ступінь магістра фінансів.

Україна

Олександра Яремчука, 22 роки. Зріст – 172 см.

Дівчина є співзасновником компанії з продажу побутової та комп’ютерної техніки.

Чехія

Кароліна Копінцова, 23 роки. Зріст – 184 см.

Дівчина отримує ступінь магістра журналістики.

Естонія

Каролін Кіппасто, 25 років. Зріст – 172 роки.

Дівчина працює промоутером та танцівницею.

Нагадаємо, цього року кастинг конкурсу "Міс Україна" пройшов зі складнощами – виявилося, що в нашій країні не вистачає дівчат без імплантатів, татуювань, нарощеного волосся та нігтів тощо.

Також "Телеграф" розповідав, з ким полягає у стосунках Олександра Яремчука і що відомо про обранця дівчини.