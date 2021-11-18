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Стало відомо, чи поїде Олександра Яремчук представляти Україну на "Міс світу-2021"

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Переможниця конкурсу "Міс Україна-2021" отримала довгоочікувану візу США Новина оновлена 18 листопада 2021, 13:20
Переможниця конкурсу "Міс Україна-2021" отримала довгоочікувану візу США

Міжнародний конкурс відбудеться у Сан-Хуан, Пуерто-Ріко

Питання з отриманням американської візи для володарки титулу "Міс Україна-2021" Олександри Яремчук вирішено. Українка все ж таки представить нашу країну на міжнародному конкурсі "Міс світу", який цього року відбудеться 19 грудня у столиці Пуерто-Ріко.

Про це йдеться на офіційній сторінці MISS UKRAINE в Інстаграмі.

Повідомляється, що Олександра змогла успішно пройти співбесіду у Посольстві США в Україні. Організатори конкурсу вдячні за допомогу з отриманням візи Міністерству закордонних справ України, Міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі та Генеральному Консулу Посольства США в Україні Джону Балларду.

Вже цієї суботи, 20 листопада, Яремчук разом із командою відлітає до Пуерто-Ріко. Зазначимо, що підготовка до конкурсу "Міс світу" та відбірковий тур триватиме майже місяць.

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Додамо, що у 2021 році подібний прецедент відбувся з фіналом конкурсу "Міс Україна Всесвіт", коли переможниці Єлизавети Ястремської відмовили в американській візі. Питання з документами, як і в цьому випадку, вдалося успішно залагодити та українка представила нашу країну на фіналі в Майамі, потрапивши до ТОП-21.

Нагадаємо, що раніше журналісти з’ясували, з ким перебуває у відносинах "Міс Україна 2021" Олександра Яремчук і що відомо про її обранця.

Теги:
#Міс Світу #Конкурси #Конкурси краси #Олександра Яремчук
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