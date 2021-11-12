Не простий хлопець із Києва: стало відомо, хто бойфренд "Міс України-2021" Яремчук (фото)

Сім’я хлопця посідає 45 місце у списку Forbes

У жовтні у Києві відбувся фінал головного у країні конкурсу краси — "Міс Україна 2021". Почесний титул здобула 22-річна Олександра Яремчук. Дівчина отримала корону, вартістю 3 мільйони доларів та 500 тисяч гривень. Також Олександра представлятиме Україну на міжнародному конкурсі "Міс світу" 17 грудня у Сан-Хуані, Пуерто-Ріко.

Як повідомляє "ТСН", Яремчук перебуває у відносинах із 36-річним київським бізнесменом Андрієм Дегодою, сім’я якого посідає 45-е місце в українському списку Forbes з доходом компанії в 11 мільйонів гривень.

Олександра Яремчука з батьками та бойфрендом

Відомо, що на Олександру записана фірма, пов’язана з IT-технологіями. За словами "Міс Україна-2021", участь у конкурсі сильно вплинула на стосунки їхньої пари. Вона більше відсутня вдома, а це її обранцю не дуже подобається. Нагадаємо, що за правилами конкурсу краси, переможниця не має права виходити заміж і народжувати протягом року.

Андрій Дегода – хлопець переможниці конкурсу "Міс України-2021"

Раніше "Телеграф" писав, що Олександра Яремчук родом із Вінниці. Має спеціальність "Менеджмент бізнес-організації". Займається танцями та любить спорт. Які фото публікує "Міс Україна-2021" у себе на сторінці в Інстаграмі — дивіться у матеріалі "Телеграфа".