"Міс Україна-2021" Олександра Яремчук: що постить в Інстаграмі переможниця конкурсу краси (фото)

22-річна українка здобула перемогу на національному конкурсі краси

Цього четверга, 21 жовтня, в Києві відбувся гранд-фінал 30-го Національного конкурсу краси "Міс Україна-2021". За звання найкрасивішої дівчини країни в цьому році боролися 25 учасниць і лише одній вдалося досягти бажаної мети — звання "Міс Україна-2021" отримала 22-річна вінничанка Олександра Яремчук. Дівчина отримала ексклюзивну корону вартістю 3 мільйони доларів (близько 80 мільйонів грн) і 500 тисяч гривень.

Що відомо про Олександру Яремчук

Дівчина народилася в м Вінниця. Закінчила Київський національний університет за спеціальністю "Менеджмент бізнес-організації". З дитинства професійно займається танцями і не уявляє свого життя без спорту.

Що викладає "Міс Україна-2021" в Інстаграмі

Судячи з публікацій в Інстаграмі Олександра є палкою мандрівницею. Дівчина розміщує в соцмережі фото з Туреччини, Іспанії, Австрії, Італії, Франції.

Олександра отримала ексклюзивну корону і 500 тисяч гривень.

Треба додати, що родзинкою Яремчук є її стрункі довгі ноги, на яких дівчина часто акцентує увагу, особливо публікуючи кадри в купальниках.

Нагадаємо, що в цьому році під час кастингу організатори конкурсу "Міс Україна" зіткнулися з дефіцитом "натуральних" дівчат, тобто українок з природною красою без різних імплантатів, татуювань, нарощеного волосся і нігтів і т.п.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що публікує переможниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях у себе в Інстаграмі.