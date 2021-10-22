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Звання "Міс Україна 2021" отримала Олександра Яремчук: що відомо про найкрасивішу українку (фото, відео)

Автор
Анна Барабан
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Міс Україна — Олександра Яремчук Новина оновлена 22 жовтня 2021, 01:13
Міс Україна — Олександра Яремчук

Перемогу в конкурсі здобула — 22-річна Олександра Яремчук.

У четвер, 21 жовтня, в Палаці "Україна" в Києві пройшов гранд-фінал ювілейного, 30-го Національного конкурсу краси "Міс Україна 2021".

За звання найкрасивішої українки, титулу "Miss Ukraine" та можливість представляти свою батьківщину на міжнародному конкурсі Miss World в Сан-Хуані в Пуерто-Ріко боролися 25 найкрасивіших дівчат в Україні, проте вдалося це лише одній. Також переможниця отримала корону, вартістю 3 мільйони доларів і 500 тисяч гривень.

Перемогу в конкурсі здобула 22-річна Олександра Яремчук з Вінницької області.

Дівчина отримала ексклюзивну корону і 500 000 гривень.
Дівчина отримала ексклюзивну корону і 500 000 гривень.

Дівчина закінчила Київський національний університет за спеціальністю "Менеджмент бізнес-організації". Понад 10 років професійно займається танцями і не уявляє своє життя без спорту.

Переможницями також стали:

Віцеміс Україна — 22-річна Луїза Філатова

"Міс Інстаграм" — учасниця шоу "Х-фактор" і "Холостяк" 26 річна Аліна Лящук

"Міс глядацьких симпатій" — 20-річна Марта Резниченко

"Міс Земля-2021" — 20-річна Марина Литвин

"Міс International-2021" — 24-річна Ольга Шамрай

Відзначимо, що ведучими шоу у 2021 році стали Володимир Дантес, Тарас Цимбалюк, Тимур Мірошниченко та Влад Яма.

Нагадаємо, що у 2021 році під час кастингу на шоу, організатори конкурсу зіткнулися з дефіцитом "натуральних" дівчат, тобто красунь з природною красою без жодних імплантатів, татуювань, нарощеного волосся і нігтів і т.п.

Теги:
#Конкурс краси #Міс-Україна #Всеукраїнський конкурс краси
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