"Міс Україна-2021": де і коли дивитися конкурс краси

За звання "Міс Україна" борються 25 конкурсанток

Цього четверга в Палаці "Україна" в Києві відбудеться 30-й гранд-фінал Національного конкурсу краси Miss Ukraine. Захід стартує о 18:30, а початок ТВ зйомки розпочнеться о 19:30. Тільки одна з 25 українок отримає титул "Міс Україна-2021" і представлятиме країну на міжнародному конкурсі Miss World в Сан-Хуані в Пуерто-Ріко.

Організатори конкурсу обіцяють оновлений формат проведення, зоряне міжнародне журі і виступ топ-артистів, серед яких виконавці Тіна Кароль, MONATIK, DOROFEEVA, Артем Пивоваров, WELLBOY, групи GO_A, THE HARDKISS, KADNAY, TVORCHI.

Ведучими конкурсу, які будуть розважати глядачів і наповнювати зал позитивною атмосферою, будуть Володимир Дантес, Тарас Цимбалюк, Тимур Мірошниченко та Влад Яма.

Переможниці конкурсу краси подарують ексклюзивну корону з білого золота з дорогоцінними каменями ювеліра Джейкоба Араба (Jacob & Co), вартість якої становить 3 мільйони доларів (близько 80 мільйонів грн), а також 500 тисяч гривень призових.

Як повідомили на офіційній сторінці "MISS UKRAINE — МІС УКРАЇНА" в Інстаграмі, прямої трансляції конкурсу не буде. Трансляцію шоу покажуть тільки 29 жовтня о 22:20 на телеканалі "1+1".

Нагадаємо, що в цьому році організатори конкурсу в буквальному сенсі зіткнулися з дефіцитом дівчат з природною красою, тобто без всяких імплантатів, татуювань, нарощеного волосся і нігтів і т.п.