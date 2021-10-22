Звание "Мисс Украина 2021" получила Александра Яремчук: что известно о самой красивой украинке (фото, видео)
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Победу в конкурсе одержала - 22-летняя Александра Яремчук.
В четверг, 21 октября, в Дворце "Украина" в Киеве прошел гранд-финал юбилейного, 30-го Национального конкурса красоты "Мисс Украина 2021".
За звание самой красивой украинки, титула "Miss Ukraine" и возможность представлять свою родину на международном конкурсе Miss World в Сан-Хуане в Пуэрто-Рико боролись 25 самых красивых девушек в Украине, однако удалось это лишь одной. Также победительница получила корону, стоимостью 3 миллиона долларов и 500 тысяч гривен.
Победу в конкурсе одержала 22-летняя Александра Яремчук из Винницкой области.
Девушка окончила Киевский национальный университет по специальности "Менеджмент бизнес-организации". Более 10 лет профессионально занимается танцами и не представляет свою жизнь без спорта.
Победительницами также стали:
Вице-мисс Украина — 22-летняя Луиза Филатова
"Мисс Инстаграм" — участница шоу "Х-фактор" и "Холостяк" 26 летняя Алина Лящук
"Мисс зрительских симпатий" — 20-летняя Марта Резниченко
"Мисс Земля-2021" — 20-летняя Марина Литвин
"Мисс International-2021" — 24-летняя Ольга Шамрай
Отметим, что ведущими шоу в 2021 году стали Владимир Дантес, Тарас Цымбалюк, Тимур Мирошниченко и Влад Яма.
Напомним, что в 2021 году во время кастинга на шоу, организаторы конкурса столкнулись с дефицитом "натуральных" девушек, то есть красавиц с естественной красотой без всяких имплантатов, татуировок, наращенных волос и ногтей и т.п.
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