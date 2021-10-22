Укр

Звание "Мисс Украина 2021" получила Александра Яремчук: что известно о самой красивой украинке (фото, видео)

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
41
Мисс Украина - Александра Яремчук Новость обновлена 22 октября 2021, 01:13
Мисс Украина - Александра Яремчук

Победу в конкурсе одержала - 22-летняя Александра Яремчук.

В четверг, 21 октября, в Дворце "Украина" в Киеве прошел гранд-финал юбилейного, 30-го Национального конкурса красоты "Мисс Украина 2021". 

За звание самой красивой украинки, титула "Miss Ukraine" и возможность представлять свою родину на международном конкурсе Miss World в Сан-Хуане в Пуэрто-Рико боролись 25 самых красивых девушек в Украине, однако удалось это лишь одной. Также победительница получила корону, стоимостью 3 миллиона долларов и 500 тысяч гривен.

Победу в конкурсе одержала 22-летняя Александра Яремчук из Винницкой области.

Девушка получила эксклюзивную корону и 500 000 гривен.
Девушка получила эксклюзивную корону и 500 000 гривен.

Девушка окончила Киевский национальный университет по специальности "Менеджмент бизнес-организации". Более 10 лет профессионально занимается танцами и не представляет свою жизнь без спорта.

Победительницами также стали:

Вице-мисс Украина — 22-летняя Луиза Филатова

"Мисс Инстаграм" — участница шоу "Х-фактор" и "Холостяк" 26 летняя Алина Лящук

"Мисс зрительских симпатий" — 20-летняя Марта Резниченко

"Мисс Земля-2021" — 20-летняя Марина Литвин

"Мисс International-2021" — 24-летняя Ольга Шамрай

Отметим, что ведущими шоу в 2021 году стали Владимир Дантес, Тарас Цымбалюк, Тимур Мирошниченко и Влад Яма. 

Напомним, что в 2021 году во время кастинга на шоу, организаторы конкурса столкнулись с дефицитом "натуральных" девушек, то есть красавиц с естественной красотой без всяких имплантатов, татуировок, наращенных волос и ногтей и т.п.

Теги:
#Конкурс красоты #Мисс-Украина #Всеукраинский конкурс красоты
Ключевые новости дня
Украина
Итоги дня 21 октября: очередные COVID-антирекорды, оксидное облако над Украиной, подъем в рейтинге ФИФА
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые новости дня
Итоги дня 21 октября: очередные COVID-антирекорды, оксидное облако над Украиной, подъем в рейтинге ФИФА
Дата публикации
Категория
ФК "Спартак"
Украинский комментатор перед матчем “Спартака” назвал Россию страной-оккупантом (видео)
Дата публикации
Категория
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко уже нашли замену на посту главы КГГА - источник
Дата публикации
Категория
Прививаться от коронавируса нужно, в первую очередь, людям с хроническими болезнями. Слухи об обратном - миф
Как "выжить" в карантин без ковид-сертификата и кому точно нельзя вакцинироваться: ответ Минздрава
Дата публикации
Категория
Тепло продлится до конца недели, но не во всех областях
Украинцев ждет аномально теплая погода: как долго продлится "бабье лето"