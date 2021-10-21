Укр

"Мисс Украина-2021": где и когда смотреть конкурс красоты

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
67
Конкурс красоты состоится 21 октября при участии украинских звезд Новость обновлена 21 октября 2021, 09:36
Конкурс красоты состоится 21 октября при участии украинских звезд

За звание "Мисс Украина" борются 25 конкурсанток

В этот четверг в Дворце "Украина" в Киеве состоится 30-й гранд-финал Национального конкурса красоты Miss Ukraine. Мероприятие стартует в 18:30, а начало ТВ сьемки начнется в 19:30. Только одна из 25 украинок получит титул "Мисс Украина-2021" и будет представлять страну на международном конкурсе Miss World в Сан-Хуане в Пуэрто-Рико.

Организаторы конкурса обещают обновленный формат проведения, звездное международное жюри и выступление топ-артистов, среди которых исполнители Тина Кароль, MONATIK, DOROFEEVA, Артем Пивоваров, WELLBOY, группы GO_A, THE HARDKISS, KADNAY, TVORCHI.

Ведущими конкурса, которые будут развлекать зрителей и наполнять зал позитивной атмосферой, будут Владимир Дантес, Тарас Цымбалюк, Тимур Мирошниченко и Влад Яма.

Победительнице конкурса красоты подарят эксклюзивную корону из белого золота с драгоценными камнями ювелира Джейкоба Араба (Jacob & Co), стоимость которой составляет 3 миллиона долларов (около 80 миллионов грн), а также 500 тысяч гривен призовых.

Как сообщили на официальной странице "MISS UKRAINE — МІС УКРАЇНА" в Инстаграме, прямой трансляции конкурса не будет. Трансляцию шоу покажут только 29 октября в 22:20 на телеканале "1+1".

Напомним, что в этом году организаторы конкурса в буквальном смысле столкнулись с дефицитом девушек с естественной красотой, то есть без всяких имплантатов, татуировок, наращенных волос и ногтей и т.п.

Теги:
#Мисс-Украина #Конкурсы #Конкурсы красоты #Мисс Украина 2021
Украина обновила "рекорд" по количеству заболевших "короной" за сутки
Здоровье
Украина побила исторические рекорды смертности и заболеваемости коронавирусом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украина обновила "рекорд" по количеству заболевших "короной" за сутки
Украина побила исторические рекорды смертности и заболеваемости коронавирусом
Дата публикации
Категория
Парламент сделал шаг к принятию проекта госбюджета на следующий год
Пять интересных моментов проекта госбюджета-2022: мнение эксперта
Дата публикации
Категория
К отопительному сезону в стране катастрофически не хватает угля
Привет, веерные отключения света? В Украине – в 4 раза меньше угля, чем нужно
Дата публикации
Категория
Тепло продлится до конца недели, но не во всех областях
Украинцев ждет аномально теплая погода: как долго продлится "бабье лето"
Дата публикации
Категория
Электроотопление в Украине стало дороже
600 тысяч семей потеряли помощь на оплату коммуналки - платежки увеличатся вдвое