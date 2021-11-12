Не простой парень из Киева: стало известно, кто бойфренд "Мисс Украины-2021" Яремчук (фото)

Семья парня занимает 45 место в списке Forbes

В октябре в Киеве состоялся финал главного в стране конкурса красоты — "Мисс Украина 2021". Почетный титул получила 22-летняя Александра Яремчук. Девушка получила корону, стоимостью 3 миллиона долларов и 500 тысяч гривен. Также Александра будет представлять Украину на международном конкурсе "Мисс мира" 17 декабря в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.

Как сообщает "ТСН", Яремчук находится в отношениях с 36-летним киевским бизнесменом Андреем Дегодой, семья которого занимает 45-е место в украинском списке Forbes с доходом компании в 11 миллионов гривен.

Александра Яремчук с родителями и бойфрендом

Известно, что на Александру записана фирма, связанная с IT-технологиями. По словам "Мисс Украина-2021", участие в конкурсе сильно повлияло на отношения их пары. Она больше отсутствует дома, а это ее избраннику не очень нравится. Напомним, что по правилам конкурса красоты, победительница не имеет права выходить замуж и рожать в течении года.

Андрей Дегода - парень победительницы конкурса "Мисс Украины-2021"

Ранее "Телеграф" писал, что Александра Яремчук родом из Винницы. Имеет специальность "Менеджмент бизнес-организации". Занимается танцами и любит спорт. Какие фото публикует "Мисс Украина-2021" у себя на странице в Инстаграме — смотрите в материале "Телеграфа".