"Мисс Украина-2021" Александра Яремчук: что постит в Инстаграме победительница конкурса красоты (фото)
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22-летняя украинка одержала победу на национальном конкурсе красоты
В этот четверг, 21 октября, в Киеве состоялся гранд-финал 30-го Национального конкурса красоты "Мисс Украина-2021". За звание самой красивой девушки страны в этом году боролись 25 участниц и только одной удалось достичь желаемой цели — звание "Мисс Украина-2021" получила 22-летняя винничанка Александра Яремчук. Девушка получила эксклюзивную корону стоимостью 3 миллиона долларов (около 80 миллионов грн) и 500 тысяч гривен.
Что известно об Александре Яремчук
Девушка родилась в г. Винница. Окончила Киевский национальный университет по специальности "Менеджмент бизнес-организации". С детства профессионально занимается танцами и не представляет свою жизнь без спорта.
Что выкладывает "Мисс Украина-2021" в Инстаграме
Судя по публикациям в Инстаграме Александра является ярой путешественницей. Девушка размещает в соцсети фото с Турции, Испании, Австрии, Италии, Франции.
Стоить добавить, что изюминкой Яремчук являются ее стройные длинные ноги, на которых девушка часто акцентирует внимание, особенно публикуя кадры в купальниках.
Напомним, что в этом году во время кастинга организаторы конкурса "Мисс Украина" столкнулись с дефицитом "натуральных" девушек, то есть украинок с естественной красотой без различных имплантатов, татуировок, наращенных волос и ногтей и т.п.
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