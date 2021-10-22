"Мисс Украина-2021" Александра Яремчук: что постит в Инстаграме победительница конкурса красоты (фото)

22-летняя украинка одержала победу на национальном конкурсе красоты

В этот четверг, 21 октября, в Киеве состоялся гранд-финал 30-го Национального конкурса красоты "Мисс Украина-2021". За звание самой красивой девушки страны в этом году боролись 25 участниц и только одной удалось достичь желаемой цели — звание "Мисс Украина-2021" получила 22-летняя винничанка Александра Яремчук. Девушка получила эксклюзивную корону стоимостью 3 миллиона долларов (около 80 миллионов грн) и 500 тысяч гривен.

Что известно об Александре Яремчук

Девушка родилась в г. Винница. Окончила Киевский национальный университет по специальности "Менеджмент бизнес-организации". С детства профессионально занимается танцами и не представляет свою жизнь без спорта.

Что выкладывает "Мисс Украина-2021" в Инстаграме

Судя по публикациям в Инстаграме Александра является ярой путешественницей. Девушка размещает в соцсети фото с Турции, Испании, Австрии, Италии, Франции.

Александра получила эксклюзивную корону и 500 тысяч гривен.

Стоить добавить, что изюминкой Яремчук являются ее стройные длинные ноги, на которых девушка часто акцентирует внимание, особенно публикуя кадры в купальниках.

Напомним, что в этом году во время кастинга организаторы конкурса "Мисс Украина" столкнулись с дефицитом "натуральных" девушек, то есть украинок с естественной красотой без различных имплантатов, татуировок, наращенных волос и ногтей и т.п.