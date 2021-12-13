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Що відомо про володарку титулу "Міс Всесвіт-2021": яскраві фото

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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"Міс Всесвіт-2021" — переможниця Харнааз Сандху із Індії Новина оновлена 13 грудня 2021, 09:04
"Міс Всесвіт-2021" — переможниця Харнааз Сандху із Індії

21-річна індіанка — модель та актриса

Цієї неділі, 12 грудня, відбувся фінал міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт-2021". Престижний захід пройшов у м. Ейлат, Ізраїль. Лише одній вдалося обігнати 79 інших учасниць із різних країн та отримати звання "Міс Всесвіт-2021" — і це Харнааз Сандху із Індії.

Представниця України Анна Неплях не пройшла навіть у топ-16 фіналісток конкурсу.

Що відомо про переможницю конкурсу краси "Міс Всесвіт-2021"

Харнааз Сандху є моделлю, актрисою та волонтером у центрах жіночого здоров’я. Як пише видання The People, 21-річна індіанка активний прихильник розширення прав та можливостей жінок, а своє натхнення черпає у діяльності своєї знаменитої землячки Пріянки Чопри — актриси, моделі та співачки, яка стала володаркою титулу "Міс світу" у 2000 році.

У вільний час Сандху займається йогою, танцями, кулінарією, верховою їздою та грою у шахи. У конкурсах краси бере участь із 2017 року. За умовами договору, дівчина повинна переїхати до Нью-Йорку і брати участь у благодійних акціях по всьому світу.

Що постить Харнааз Сандху у себе на сторінці в Інстаграмі: фото

На офіційну сторінку індіанки підписано понад 590 тисяч користувачів Інстаграму. Сандху не балує своїх шанувальників надто відвертими кадрами. Дівчина викладає багато фотографій у національних костюмах та розкішних сукнях.

Власницею титулу "Міс Всесвіт" у 2021 році стала індіанка Харнааз Сандху
Власницею титулу "Міс Всесвіт" у 2021 році стала індіанка Харнааз Сандху

Додамо, що ведучим конкурсу у 2021 році знову став американський комік та актор Стів Харві. Це вже шоста участь зірки у заході, пропустивши лише проведення конкурсу у 2020 році у зв’язку з невизначеністю через пандемію коронавірусу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 16 грудня відбудеться 70-й конкурс "Міс світу-2021". Участь у конкурсі візьмуть представниці 109 країн світу. При цьому Росія цього року не братиме участі. Представлятиме Україну на міжнародному конкурсі 22-річна Олександра Яремчук із Вінниці.

Теги:
#Конкурси краси #Міс Україна Всесвіт 2021 #Харнааз Сандху
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