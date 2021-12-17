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"Розчарована та засмучена": Олександра Яремчук висловилася про відміну фіналу "Міс світу-2021"

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Представниця України на міжнародному конкурсі краси Олександра Яремчук Новина оновлена 17 грудня 2021, 07:27
Представниця України на міжнародному конкурсі краси Олександра Яремчук

Фінал Miss World-2021 був відкладений через коронавірус серед учасниць

Цього четверга, 16 грудня, у Сан-Хуан (Пуерто-Ріко) мав відбутися грандіозний фінал міжнародного престижного конкурсу краси "Міс світу-2021". Але, на жаль, його довелося відкласти через те, що у кількох учасниць було виявлено коронавірус.

Про це на сторінці у Facebook повідомила пресслужба конкурсу.

Подія має відбутися протягом 90 днів, однак точну дату поки що назвати неможливо. Сам фінал скасували за 6 годин до початку.

За словами організаторів, таке рішення довелося ухвалити для здоров’я та безпеки конкурсанток, знімальної групи, персоналу та всіх гостей заходу.

На своїй сторінці в Інстаграмі представниця України Олександра Яремчук написала, що дуже засмучена через це.

"Був дуже важкий місяць, як морально, так і фізично! Розчарована та засмучена, адже багато часу, сил та енергії було віддано на підготовку", — зазначила дівчина.

Нагадаємо, що участь "Міс України-2021" у міжнародному конкурсі була під питанням через проблеми з отриманням американської візи. Проте проблему вдалося вирішити, і дівчина, родом із Вінниці, відлетіла на конкурс.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ізраїльському Ейлаті пройшов грандіозний фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт-2021". Переможницею стала 21-річна представниця Індії Харнааз Сандху, а ось яке місце дісталося українці Анні Неплях — читайте у нашому матеріалі.

Теги:
#Міс Світу #Олександра Яремчук
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