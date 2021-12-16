"Міс світу-2021": де і коли дивитись фінал престижного конкурсу краси

Україну представляє Олександра Яремчук із Вінниці

Раніше ми вже писали, хто став переможницею конкурсу краси "Міс Всесвіт-2021", а вже 16 грудня відбудеться фінал міжнародного конкурсу краси "Міс світу-2021". Захід пройде у місті Сан-Хуан, Пуерто-Ріко. Сама підготовка до конкурсу та відбірковий тур тривали близько місяця.

За престижний титул та корону змагатимуться представниці 32 країн. Серед них і Олександра Яремчук, яка цього року представить Україну.

Коли і де дивитись фінал конкурсу краси "Міс світу-2021"

Нагадаємо, що 70-й ювілейний конкурс "Міс світу" відбудеться у ніч з 16 на 17 грудня у Пуерто-Ріко.

Подія транслюватиметься 17 грудня об 01:30 за київським часом на сайті www.missworld.com.

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Олександра Яремчука на конкурсі краси "Міс світу-2021"

Шлях вінничанки був непростим. Нагадаємо, що участь "Міс України-2021" у міжнародному конкурсі була під питанням через проблеми з отриманням американської візи. Але, на щастя, проблему вдалося вирішити, і Саша взяла участь у конкурсі.

Для фіналу конкурсу дівчина підготувала два вбрання – національний український костюм та розкішну вечірню сукню.

Яремчук у національному вбранні для "Міс Світу-2021"

Вечірнє вбрання Олександри Яремчук для "Міс Світу-2021"

Нагадаємо, цього року кастинг конкурсу "Міс Україна" пройшов зі складнощами – виявилося, що в Україні не вистачає дівчат без імплантатів, татуювань, нарощеного волосся, нігтів тощо.

Раніше журналісти з’ясували, з ким перебуває у стосунках "Міс Україна 2021" Олександра Яремчук і що відомо про її обранця.