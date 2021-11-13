Участь України у Miss World 2021 зривається: чому Олександра Яремчук може не поїхати на фінал

Україна може пропустити фінал "Міс світу" цього року через проблеми з отриманням візи

Міжнародний конкурс Miss World 2021, фінал якого призначено на 19 грудня у Пуерто-Ріко, може відбутися без представниці України. "Міс Україна" Олександра Яремчук досі не отримала американської візи, тоді як підготовка до конкурсу та відбірковий тур триватиме майже місяць і розпочинається вже 19 листопада у Сан-Хуан.

Докладніше про ситуацію "Телеграфу" розповіла голова піарслужби комітету Національного конкурсу "Міс Україна" Іванна Лесик.

Так, переможниця 30-го національного конкурсу краси "Міс Україна" стала відома ще 21 жовтня. Після чого розпочалося збирання пакету документів, щоб дівчина вчасно прибула на фінал. Як відомо, при в’їзді в Пуерто-Ріко громадянам України обов’язково потрібна американська віза.

"У зв’язку з пандемією Посольство США в Україні дуже довго розглядає документи і ми досі не можемо призначити дату інтерв’ю. Нас просто ігнорують. Вже підключили Міністерство закордонних справ, написали Генеральному Консулу. Тобто, ймовірний такий прецедент, що Олександра не зможе поїхати представляти Україну на міжнародному конкурсі", — розповідає Лесик.

Прилетіти на фінал у Пуерто-Ріко не 19 листопада, а пізніше – не можна. Як пояснюють у комітеті, це обумовлюється специфікою конкурсу. Грандіозний фінал у Сан-Хуан проходитиме не так, як національний етап в Україні. До столиці з’їдуться дівчата з близько 100 країн і протягом місяця братимуть участь у конкурсах та благодійних вечерях.

"Протягом місяця спостерігають за тим, як учасниці себе проявляють. Тобто мова не про те, щоб просто приїхати і походити по сцені, — додала Лесик. — Перший конкурс пройшов у Британії в 1949 році, коли дійсно заміряли параметри учасниць. В ХХІ столітті це конкурс не лише про красу. Переможниця після фіналу з місією ООН їздить по всьому світу з благодійними проєктами".

Зазначимо, що українська красуня зараз посилено готується до фіналу. Благодійний проєкт Олександри Яремчук пов’язаний із екологічною тематикою та Чорнобилем. А номер для творчого конкурсу допомагає ставити хореограф Дмитро Жук (танцюрист балету Тіни Кароль та неодноразовий учасник сезону "Танців із зірками"). Хоча й Яремчук близько 10 років займалася народними танцями, новий стиль – контемп – їй дається непросто.

"Саша вся в синцях, але вона дуже тямуща і дуже докладає зусиль. І тут ми розуміємо, що вона може не полетіти! Все погано, бо віцеміс Луїза Філатова, яка, за ідеєю, могла би її замінити, теж не має американської візи. Ми вже навіть звернулися до організаторів із запитанням, чи може представляти Україну переможниця Miss International Ukraine 2021 Ольга Шамрай (фінал якого перенесено на 2022 рік через COVID-19. – Ред.)", — описали ситуацію в комітеті.

І доки участь України у фіналі "Міс світу" опинилася під загрозою, триває підготовка нашої учасниці. Крім репетицій танцю, активно продумуються костюми Олександри для фіналу. Зокрема над національним образом працює дизайнер Леся Патока.

Додамо, що подібний прецедент відбувся з фіналом конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2020", коли переможниці Єлизаветі Ястремській спочатку відмовили в американській візі. Після довгих перипетій все ж таки вдалося залагодити питання з документами і українка представила нашу країну на фіналі в Майамі, потрапивши до ТОП-21.

Нагадаємо, раніше журналісти з’ясували, з ким може зустрічатися "Міс Україна 2021" Олександра Яремчук і що відомо про її обранця.