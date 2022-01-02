Краса та кримінал із 90-х: як склалася доля “Міс Україна-93”, чоловіка якої вбили у Харкові 8 років тому

Одна з переможниць конкурсу "Міс Україна" харків’янка Ірина Барабаш пережила визнання своєї краси на світовій арені та загибель коханого чоловіка

Організований бандитизм і конкурси краси – ці дві події часто йшли пліч-о-пліч у 1990-х роках на просторах СНД. Найбільш знаменитою у цьому сенсі є історія фіналістки "Міс Росія-96" Світлани Котової та кілера курганського ОЗУ Олександра Солоніка – пара була вбита у грецькому місті Салоніки у 1996 році.

У ті непрості часи юні красуні часто опинялися у центрі уваги лідерів злочинного світу. Але щастя часто буває недовгим. Про одну з таких історій "Телеграф" сьогодні розповість.

Міс Україна-93: щасливий шлюб та титул найкрасивішої дружини світу

1993 року найкрасивішою дівчиною України стала 18-річна харків’янка Ірина Барабаш. Вчорашня школярка здобула тоді як переможниця білий автомобіль Volvo.

Щаслива Міс України-93 Ірина Барабаш

На відміну від перших переможниць конкурсу, які перебралися на постійне місце проживання закордон, Ірина залишилася у рідному Харкові та незабаром вийшла заміж. Обранцем красуні став харківський бізнесмен Олександр Черномаз.

Пара жила цілком щасливо – незабаром у них народилася дочка, яку назвали Крістіна, а 2003 року — і син, який став на честь батька Олександром.

У 2008 році Ірина Барабаш-Чорномаз стала найкрасивішою дружиною у світі, перемігши у конкурсі "Міс Глоб-2008", який пройшов в американському місті Палм-Спрінгс.

"Зустріла у місті давню приятельку Наталію Ковальову. Зараз вона керівник Центру мод. Розговорилися. Я сказала, що чогось у житті не вистачає, хочу нових вражень. Наталія повідала, що є конкурс для місіс. Про перемогу спочатку і не мріяла – думала просто розвіятися. Коли почалося змагання, відчула свої сили та почала змагатися по-справжньому. Витримувала 12-годинні тренування", — зізналася пізніше в інтерв’ю сама Ірина.

Переможниця тоді заявила, що хоче зайнятися благодійністю, і справді стала організатором благодійних аукціонів "Берег доброї надії", які проводилися в Харкові до 2018 року, щоправда, вже іншими людьми.

У вересні 2013 року 17-річна дочка Ірини, Крістіна, потрапила в передачу "Світське життя" на каналі "1+1" — дівчина стала "Міс глядацьких симпатій" на конкурсі краси, що проводився під час з гольф-турніру у рідному місті. Крістіна тоді зізналася, що хотіла б зайнятися модельним бізнесом професійно.

Дочка Міс Україна хотіла йти стопами матері

Проте все змінилося вже за 3 місяці.

Вбивство бізнесмена Олександра Чорномаза

26 грудня 2013 року чоловік Ірини Барабаш Олександр Чорномаз прибув поїздом з Києва додому і прямо на привокзальній площі був атакований невідомими, які насильно заштовхнали його в авто. При цьому нікого не збентежила наявність свідків. Після півночі бізнесмена доправили до лікарні вже мертвим – Олександра було до смерті побито.

Вражаюче, але людину, яка привезла мертвого бізнесмена, ніхто навіть не опитав, причина була дуже вагомою – ним був Сергій Михайличенко, на той момент помічник народного депутата України від Партії регіонів Дмитра Святаша. Правоохоронцям, та й багатьом харків’янам, Михайличенко був відомий як кримінальний авторитет на прізвисько "Джонсон".

Втеча Сергія Михайличенка із СІЗО до Росії

Ще 16 лютого 2009 року його було затримано правоохоронцями як одного з організаторів масової бійки на Клочківській у 2006 році, виконавця нападу на депутата Московської райради Харкова Олега Медведєва, та співучасника вбивства директора агрофірми Юрія Ігнатенка.

Проте у жовтні того ж 2009 року Михайличенка, за даними харківських ЗМІ, було відпущено за недоведеністю.

Як пояснила журналістам сама Ірина Чорномаз, видимих причин для конфлікту у Олександра та Сергія Михайличенка не було, чоловік спочатку займався бізнесом на азартних іграх, після їхньої заборони переключився на ресторанну діяльність та аграрні проекти.

Можливою причиною того, що сталося, були 20 тисяч доларів, які Олександр Черномаз 26 грудня привіз із собою з Києва.

Після уваги ЗМІ, Сергій Михайличенко був затриманий і опинився в харківському СІЗО, звідки, щоправда, незабаром зник і був оголошений у розшук, де перебуває й досі. Також його було внесено до бази даних сайту "Миротворець".

У 2018 році його прізвище спливло на сторінці "Живого журналу" екс-нардепа від Партії регіонів, який нині перебуває в РФ, Олега Царьова. Він написав, що Михайличенка було затримано при спробі в’їзду до РФ і поміщено до СІЗО, а його видачі вимагають органи внутрішніх справ України. Втім, підозрюваний у вбивстві Михайличенка у лютому 2019 року був відпущений і залишився в РФ.

Олег Царьов та Джонсон після звільнення останнього

Натомість у січні 2021 року в Харкові було затримано кримінального авторитету Романа Хижняка, який за даними силовиків, був одним з учасників нападу та вбивства Олександра Чорномазу.

Після вбивства коханого чоловіка Ірина Барабаш не захотіла залишатися у Харкові та переїхала жити до Києва. Чим займається у столиці "Міс України-93", дізнатися "Телеграфу" не вдалося. 25-річна дочка Ірини, Крістіна, живе сьогодні в Лондоні.

Христина Чорномаз у 2017 році на фотосесії

У жовтні пройшов ювілейний 30-й конкурс краси "Міс Україна", найкрасивішою українкою стала 22-річна Олександра Яремчук із Вінницької області.