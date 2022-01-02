Красота и криминал из 90-х: как сложилась судьба “Мисс Украина-93”, чьего мужа убили в Харькове 8 лет назад

Одна из победительниц конкурса "Мисс Украина" харьковчанка Ирина Барабаш пережила признание своей красоты на мировой арене и гибель любимого мужа

Организованный бандитизм и конкурсы красоты – эти два события часто шли рука об руку в 1990-х годах на просторах СНГ. Наиболее знаменитой в этом смысле является история финалистки "Мисс Россия-96" Светланы Котовой и киллера курганской ОПГ Александра Солоника – пара была убита в греческом городе Салоники в 1996 году.

В те непростые времена юные красотки часто оказывались в центре внимания лидеров преступного мира. Но счастье часто бывает недолгим. Об одной из таких историй "Телеграф" сегодня и расскажет.

Мисс Украина-93: счастливый брак и титул самой красивой жены мира

В 1993 году самой красивой девушкой Украины стала 18-летняя харьковчанка Ирина Барабаш. Вчерашняя школьница получила тогда как победительница белый автомобиль Volvo.

Счастливая Мисс Украины-93 Ирина Барабаш

В отличие от первых победительниц конкурса, перебравшихся на постоянное место жительства заграницу, Ирина осталась в родном Харькове и вскоре вышла замуж. Избранником красавицы стал харьковский бизнесмен Александр Черномаз.

Пара жила вполне счастливо – вскоре у них родилась дочь, которую назвали Кристина, а в 2003 году — и сын, ставший в честь отца Александром.

В 2008 году Ирина Барабаш-Черномаз стала самой красивой женой в мире, победив в конкурсе "Мисс Глоб-2008", который прошел в американском городе Палм-Спрингс.

"Встретила в городе давнюю приятельницу Наталию Ковалеву. Сейчас она руководитель Центра мод. Разговорились. Я сказала, что чего-то в жизни не хватает, хочу новых впечатлений. Наталия поведала, что есть конкурс для миссис. О победе сначала и не мечтала — думала просто развеяться. Когда началось состязание, почувствовала свои силы и начала соревноваться по-настоящему. Выдерживала 12-часовые тренировки", — призналась позднее в интервью сама Ирина.

Победительница тогда заявила, что хочет заняться благотворительностью, и действительно, стала организатором благотворительных аукционов "Берег доброй надежды", которые проводились в Харькове до 2018 года, правда, уже другими людьми.

В сентябре 2013 года 17-летняя дочь Ирины, Кристина, попала в передачу "Светская жизнь" на канале "1+1" — девушка стала "Мисс зрительских симпатий" на конкурсе красоты проводившемся наряду с гольф-турниром в родном городе. Кристина тогда призналась, что хотела бы заняться модельным бизнесом профессионально.

Дочь Мисс Украина хотела идти по стопам матери

Однако все изменилось спустя 3 месяца.

Убийство бизнесмена Александра Черномаза

26 декабря 2013 года муж Ирины Барабаш Александр Черномаз прибыл поездом из Киева домой и прямо на привокзальной площади был атакован неизвестными, насильно толкнувшим его в авто. При этом никого не смутило наличие свидетелей. После полуночи бизнесмена доставили в больницу уже мертвым – Александр был до смерти избит.

Поразительно, но человека, который привез мертвого бизнесмена никто даже не опросил, причина была очень веской – им был Сергей Михайличенко, на тот момент помощник народного депутата Украины от Партии регионов Дмитрия Святаша. Правоохранителям же, да и многим харьковчанам, Михайличенко был известен как криминальный авторитет по прозвищу "Джонсон".

Бегство Сергея Михайличенко из СИЗО в Россию

Еще 16 февраля 2009 года он был задержан правоохранителями как один из организаторов массовой драки на Клочковской в 2006 году, исполнитель нападения на депутата Московского райсовета Харькова Олега Медведева, и соучастник убийства директора агрофирмы Юрия Игнатенко.

Однако в октябре того же 2009 года Михайличенко, по данным харьковских СМИ, был отпущен за недоказанностью.

Как объяснила журналистам сама Ирина Черномаз, видимых причин для конфликта у Александра и Сергея Михайличенко не было, супруг изначально занимался бизнесом на азартных играх, после их запрета переключился на ресторанную деятельность и аграрные проекты.

Возможной причиной случившегося были 20 тысяч долларов, которые Александр Черномаз 26 декабря привез с собой из Киева.

После внимания СМИ, Сергей Михайличенко был задержан и оказался в харьковском СИЗО, откуда, правда, вскоре исчез и был объявлен в розыск, где "благополучно" пребывает до сих пор. Также он был внесен в базу данных сайта "Миротворец".

В 2018 году его фамилия всплыла на странице "Живого журнала" экс-нардепа от Партии регионов, ныне пребывающего в РФ, Олега Царева. Он написал, что Михайличенко был задержан при попытке въезда в РФ и помещен в СИЗО, а его выдачи требуют органы внутренних дел Украины. Впрочем, подозреваемый в убийстве Михайличенко в феврале 2019 года был отпущен и остался в РФ.

Олег Царев и Джонсон после освобождения последнего

Зато в январе 2021 года в Харькове был задержан криминальный авторитет Роман Хижняк, по данным силовиков являвшийся одним из участников нападения и убийства Александра Черномаза.

После убийства любимого мужа Ирина Барабаш не захотела оставаться в Харькове и переехала жить в Киев. Чем занимается в столице "Мисс Украины-93", узнать "Телеграфу" не удалось. 25-летняя же дочь Ирины, Кристина, живет сегодня в Лондоне.

Кристина Черномаз в 2017 году на фотосессии

В октябре прошел юбилейный 30-1 конкурс красоты "Мисс Украина", самой красивой украинкой стала 22-летняя Александра Яремчук из Винницкой области.