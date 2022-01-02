Укр

Красота и криминал из 90-х: как сложилась судьба “Мисс Украина-93”, чьего мужа убили в Харькове 8 лет назад

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
280
Мисс Украина-1993 Ирина Барабаш сегодня
Мисс Украина-1993 Ирина Барабаш сегодня

Одна из победительниц конкурса "Мисс Украина" харьковчанка Ирина Барабаш пережила признание своей красоты на мировой арене и гибель любимого мужа

Организованный бандитизм и конкурсы красоты – эти два события часто шли рука об руку в 1990-х годах на просторах СНГ. Наиболее знаменитой в этом смысле является история финалистки "Мисс Россия-96" Светланы Котовой и киллера курганской ОПГ Александра Солоника – пара была убита в греческом городе Салоники в 1996 году.

В те непростые времена юные красотки часто оказывались в центре внимания лидеров преступного мира. Но счастье часто бывает недолгим. Об одной из таких историй "Телеграф" сегодня и расскажет.

Мисс Украина-93: счастливый брак и титул самой красивой жены мира

В 1993 году самой красивой девушкой Украины стала 18-летняя харьковчанка Ирина Барабаш. Вчерашняя школьница получила тогда как победительница белый автомобиль Volvo.

Счастливая Мисс Украины-93 Ирина Барабаш
Счастливая Мисс Украины-93 Ирина Барабаш

В отличие от первых победительниц конкурса, перебравшихся на постоянное место жительства заграницу, Ирина осталась в родном Харькове и вскоре вышла замуж. Избранником красавицы стал харьковский бизнесмен Александр Черномаз.

Пара жила вполне счастливо – вскоре у них родилась дочь, которую назвали Кристина, а в 2003 году — и сын, ставший в честь отца Александром.

В 2008 году Ирина Барабаш-Черномаз стала самой красивой женой в мире, победив в конкурсе "Мисс Глоб-2008", который прошел в американском городе Палм-Спрингс.

"Встретила в городе давнюю приятельницу Наталию Ковалеву. Сейчас она руководитель Центра мод. Разговорились. Я сказала, что чего-то в жизни не хватает, хочу новых впечатлений. Наталия поведала, что есть конкурс для миссис. О победе сначала и не мечтала — думала просто развеяться. Когда началось состязание, почувствовала свои силы и начала соревноваться по-настоящему. Выдерживала 12-часовые тренировки", — призналась позднее в интервью сама Ирина.

Победительница тогда заявила, что хочет заняться благотворительностью, и действительно, стала организатором благотворительных аукционов "Берег доброй надежды", которые проводились в Харькове до 2018 года, правда, уже другими людьми.

В сентябре 2013 года 17-летняя дочь Ирины, Кристина, попала в передачу "Светская жизнь" на канале "1+1" — девушка стала "Мисс зрительских симпатий" на конкурсе красоты проводившемся наряду с гольф-турниром в родном городе. Кристина тогда призналась, что хотела бы заняться модельным бизнесом профессионально.

Дочь Мисс Украина хотела идти по стопам матери
Дочь Мисс Украина хотела идти по стопам матери

Однако все изменилось спустя 3 месяца.

Убийство бизнесмена Александра Черномаза

26 декабря 2013 года муж Ирины Барабаш Александр Черномаз прибыл поездом из Киева домой и прямо на привокзальной площади был атакован неизвестными, насильно толкнувшим его в авто. При этом никого не смутило наличие свидетелей. После полуночи бизнесмена доставили в больницу уже мертвым – Александр был до смерти избит.

Поразительно, но человека, который привез мертвого бизнесмена никто даже не опросил, причина была очень веской – им был Сергей Михайличенко, на тот момент помощник народного депутата Украины от Партии регионов Дмитрия Святаша. Правоохранителям же, да и многим харьковчанам, Михайличенко был известен как криминальный авторитет по прозвищу "Джонсон".

Бегство Сергея Михайличенко из СИЗО в Россию

Еще 16 февраля 2009 года он был задержан правоохранителями как один из организаторов массовой драки на Клочковской в 2006 году, исполнитель нападения на депутата Московского райсовета Харькова Олега Медведева, и соучастник убийства директора агрофирмы Юрия Игнатенко.

Однако в октябре того же 2009 года Михайличенко, по данным харьковских СМИ, был отпущен за недоказанностью.

Как объяснила журналистам сама Ирина Черномаз, видимых причин для конфликта у Александра и Сергея Михайличенко не было, супруг изначально занимался бизнесом на азартных играх, после их запрета переключился на ресторанную деятельность и аграрные проекты.

Возможной причиной случившегося были 20 тысяч долларов, которые Александр Черномаз 26 декабря привез с собой из Киева.

После внимания СМИ, Сергей Михайличенко был задержан и оказался в харьковском СИЗО, откуда, правда, вскоре исчез и был объявлен в розыск, где "благополучно" пребывает до сих пор. Также он был внесен в базу данных сайта "Миротворец".

В 2018 году его фамилия всплыла на странице "Живого журнала" экс-нардепа от Партии регионов, ныне пребывающего в РФ, Олега Царева. Он написал, что Михайличенко был задержан при попытке въезда в РФ и помещен в СИЗО, а его выдачи требуют органы внутренних дел Украины. Впрочем, подозреваемый в убийстве Михайличенко в феврале 2019 года был отпущен и остался в РФ.

Олег Царев и Джонсон после освобождения последнего
Олег Царев и Джонсон после освобождения последнего

Зато в январе 2021 года в Харькове был задержан криминальный авторитет Роман Хижняк, по данным силовиков являвшийся одним из участников нападения и убийства Александра Черномаза.

После убийства любимого мужа Ирина Барабаш не захотела оставаться в Харькове и переехала жить в Киев. Чем занимается в столице "Мисс Украины-93", узнать "Телеграфу" не удалось. 25-летняя же дочь Ирины, Кристина, живет сегодня в Лондоне.

Кристина Черномаз в 2017 году на фотосессии
Кристина Черномаз в 2017 году на фотосессии

В октябре прошел юбилейный 30-1 конкурс красоты "Мисс Украина", самой красивой украинкой стала 22-летняя Александра Яремчук из Винницкой области.

Теги:
#Криминал #Конкурс красоты #Мисс-Украина #Криминальный авторитет
Мисс Украина-1993 Ирина Барабаш сегодня
Украина
Красота и криминал из 90-х: как сложилась судьба “Мисс Украина-93”, чьего мужа убили в Харькове 8 лет назад
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Мисс Украина-1993 Ирина Барабаш сегодня
Красота и криминал из 90-х: как сложилась судьба “Мисс Украина-93”, чьего мужа убили в Харькове 8 лет назад
Дата публикации
Категория
Что ждет в новом году Украину с точки зрения нумерологии
Нас ждет проблемный, но поворотный 2022 год: нумерологический прогноз для Украины
Дата публикации
Категория
"Квартал 95" в новогоднем выпуске пошутил о Зеленском
"Идея мне нравится": "Квартал" намекнул на второй срок Зеленского (видео)
Дата публикации
Категория
Россия более не сможет пользоваться украинскими портами
Российским кораблям закрыли доступ в территориальные воды Украины: детали
Дата публикации
Категория
Восстановить SIM-карту стало сложнее
Восстановить "симку" в Украине теперь можно лишь по паспорту: подробности