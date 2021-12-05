"Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях похвасталась длинными ногами в коротком латексном платье

Девушка завела сеть своими соблазнительными формами.

В воскресенье, 12 декабря, в Израиле, а именно в городе Эйлат состоится 70-й конкурс красоты "Мисс Вселенная 2021", на который от Украины поехала победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" — 27-летняя Анна Неплях. И пока до конкурса осталась всего неделя, девушка решила немного разбавить свою ленту в Инстаграм снимками не из конкурса.

На своей странице в соцсети Анна опубликовала соблазнительное фото, на котором она позирует в откровенном черном латексном платье. Сексуальный наряд Мисс Украины Вселенная отлично подчеркнул ее формы: пышную грудь, осиную талию и длинные ноги.

В подписи к фото, Неплях сообщила, что с 5 декабря у девушек с "Мисс Вселенной" начинаются репетиции дефиле и финального шоу.

"А пока я удобно постою на каблуках на фото" — пошутила Анна.

В комментариях девушку засыпали восторженными отзывами, комплиментами и сердечками.

Ранее "Телеграф" писал, что сеть обвинила дизайнера национального костюма Анны Неплях для конкурса в плагиате идеи у известного дизайнера Готье.