"Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях похвалилася довгими ногами в короткій латексній сукні

Дівчина завела мережу своїми спокусливими формами.

У неділю, 12 грудня, в Ізраїлі, а саме у місті Ейлат відбудеться 70-й конкурс краси "Міс Всесвіт 2021", на який від України поїхала переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" — 27-річна Анна Неплях. І поки до конкурсу залишився тиждень, дівчина вирішила трохи розбавити свою стрічку в Інстаграм знімками не з конкурсу.

На своїй сторінці в соцмережі Анна опублікувала спокусливе фото, на якому вона позує у відвертій чорній латексній сукні. Сексуальне вбрання Міс України Всесвіт відмінно підкреслило її форми: пишні груди, осину талію та довгі ноги.

У підписі до фото, Неплях повідомила, що з 5 грудня у дівчат з "Міс Всесвіту" розпочинаються репетиції дефіле та фінального шоу.

"А поки що я зручно постою на підборах на фото" — пожартувала Анна.

У коментарях дівчину засипали захопленими відгуками, компліментами та сердечками.

Раніше "Телеграф" писав, що мережа звинуватила дизайнера національного костюма Анни Неплях для конкурсу у плагіаті ідеї у відомого дизайнера Готьє.