Кому карьера политика, а кому тюрьма: как сложилась жизнь “Мисс Украина-2008” - первой жены Николая Тищенко

В свои 31 год Ирина Журавская побывала женой украинского политика и российского бизнесмена-мошенника

Красота и победа в модельных конкурсах не всегда приводят к семейному счастью, о чем свидетельствует, например, история "Мисс Украина-1993" Ирины Барабаш.

"Телеграф" продолжает серию материалов, посвященных звездным красавицам с непростой судьбой. Сегодня в фокусе нашего внимания — "Мисс Украина-2008" Ирина Журавская, чья семейная и творческая жизнь после признания самой красивой девушкой страны круто изменилась.

Влиятельная семья, муж-ресторатор, титул – что еще нужно?

Победа в конкурсе "Мисс Украина-2008" сразу же поместила 18-летнюю Ирину Журавскую в список самых завидных невест страны. Впрочем, и без короны стоимостью 500 тысяч долларов девушке была обеспечена хорошая жизнь.

Ирина Журавская в момент своего триумфа

На тот момент родственник победительницы конкурса Виталий Журавский занимал пост заместителя председателя КГГА Леонида Черновецкого. До этого Журавский был народным депутатом в 1998-2002 годах, а затем успел побывать парламентарием еще дважды по спискам Партии регионов.

Словом, неудивительно что в холостячках Ирина Журавская проходила не очень долго. Ее избранником стал бизнесмен Николай Тищенко, свадьба состоялась в сентябре 2010 года в одном из клубов жениха – "Ольмека".

Впрочем, радовали светскую хронику молодые недолго – уже спустя год супружеская пара разошлась. Как позднее заявил сам Тищенко, это случилось из-за нежелания Ирины иметь детей и интриг ее отчима – Виталия Журавского.

Каждый пошел своей дорогой, которая в итоге привела Николая Тищенко в Верховную Раду, постоянным скандалам и забавным оговоркам.

Тогда еще счастливая пара Николай Тищенко и Ирина Журавская

Сама же Мисс Украина позднее скромно вышла замуж за российского бизнесмена, не афишируя его фамилии и переехала жить в Москву, в особняк на Рублевке, что говорило о состоянии нового супруга очень многое.

7 лет тюрьмы для мужа Мисс Украина-2008, бывшего

Личность своего избранника Ирина Журавская тщательно скрывала до весны 2014 года. Тогда она засветила лицо мужа, на тот момент ставшего отцом ее сына. Первенца назвали Никитой.

В супруге Мисс Украина-2008 "Вести" тогда опознали 32-летнего Олега Чепрасова, добавив, что мужчина пользуется в российской прессе репутацией ранее судимого мошенника, но влиятельного во властных структурах.

Еще в 2011 году российские СМИ связывали Чепрасова с Игорем Борисенко, экс-сотрудником Верховного Суда РФ, а тогда советником главы ВС РФ Вячеславом Лебедевым. Якобы муж Ирины Журавской приходился племянником Борисенко, а последний был известным "решалой" в органах судебной системы РФ, прежде всего Верховного Суда, а как посредника использовал Олега Чепрасова.

Впрочем, до поры до времени это все оставалось лишь догадками СМИ. Все изменилось 24 апреля 2018 года, когда сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге были задержаны председатель территориальной избирательной комиссии №3 Кировского района Андрей Пономарев и сам Олег Чепрасов.

По версии правоохранителей, питерский бизнесмен Дмитрий Семенов хотел через Верховный Суд добиться отмены решения судов, запретивших строительство жилого комплекса "Гроссмейстер" в историческом центре города. Сумма взятки в СМИ называлась разная – от миллиона евро до двух миллионов долларов.

"Решить" данный вопрос взялись Андрей Пономарев и Олег Чепрасов, представленный как племянник уже упомянутого выше Игоря Борисенко, который по версии СМИ, был "третьим неустановленным следствием лицом" в данной схеме.

В конце концов 9 декабря 2019 года Олег Чепрасов и Андрей Пономарев были осуждены Химкинским городским судом Московской области на 7 и 6,5 лет соответственно. Их попытку получить у предпринимателя 133 млн российских рублей (порядка 2 миллионов долларов), следствие трактовало как мошенничество.

Дело на 2 миллиона долларов

Правда оба пытались добиться изменения приговора, но в ноябре 2020 года Первый кассационный суд оставил приговор горсуда Химок без изменений.

Перестала ли Ирина Журавская быть женой Олега Чепрасова до его ареста в апреле 2018 года, точно неизвестно, но осенью она стала работать в Украине телеведущей на канале NewsOne – это был уже второй ее подобный опыт, еще до победы в конкурсе "Мисс Украина" девушка вела погоду на канале "Киев".

Работа ведущей, съемки в клипах и развод с новым романом?

В 2019 году Ирина Журавская призналась программе "Светская жизнь", что вышла замуж в третий раз и у нее любящий и серьезный муж, а с первым супругом Николаем Тищенко она не общается.

С тех пор Ирина продолжает трудиться на канале NewsOne, выступает ведущей конкурсов красоты и ведет светский образ жизни. К примеру, в 2020 году она снялась в клипе Валерия Меладзе на песню "Полюбил".

Настоящий фурор произошел 16 октября на конкурсе "Мисс Украина Вселенная", где Ирина Журавская танцевала с известным хореографом, танцором и участником шоу "Танцы со звездами" Дмитрием Дикусаром, чьей ученицей она является.

Ирина Журавская и Дмитрий Дискусар

Страстный танец и статус самого Дикусара как одного из самых завидных женихов Украины, немедленно породили разговоры о его романе с Ириной Журавской, а на вопросы СМИ он отвечал уклончиво, но довольно двусмысленно.

Любопытно, что в Instagram самой Ирины Журавской почти отсутствуют фото с мужчинами, исключения сделаны для, очевидно, коллег по работе, сына от Олега Чепрасова – Никиты, и фото с Дискусаром с того самого танца.

В результате тяжело понять – против ли романа красавицы ее третий по счету муж, или она снова в разводе, равно как и неизвестна личность этого супруга. Возможно также и то, что слухи о романе были изначально выдуманы и раздувались с целью получить сенсацию. Во всяком случае, совсем недавно Ирина Журавская отдыхала на теплых морях вместе с сыном. https://www.instagram.com/p/CY_nSxlpROV/

Куда меньше "повезло" Анне Малоземовой, "Мисс Крыма-2021" — ее не пустили в США на конкурс "Миссис мира".