Кому карьера политика, а кому тюрьма: как сложилась жизнь “Мисс Украина-2008” - первой жены Николая Тищенко
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В свои 31 год Ирина Журавская побывала женой украинского политика и российского бизнесмена-мошенника
Красота и победа в модельных конкурсах не всегда приводят к семейному счастью, о чем свидетельствует, например, история "Мисс Украина-1993" Ирины Барабаш.
"Телеграф" продолжает серию материалов, посвященных звездным красавицам с непростой судьбой. Сегодня в фокусе нашего внимания — "Мисс Украина-2008" Ирина Журавская, чья семейная и творческая жизнь после признания самой красивой девушкой страны круто изменилась.
Влиятельная семья, муж-ресторатор, титул – что еще нужно?
Победа в конкурсе "Мисс Украина-2008" сразу же поместила 18-летнюю Ирину Журавскую в список самых завидных невест страны. Впрочем, и без короны стоимостью 500 тысяч долларов девушке была обеспечена хорошая жизнь.
На тот момент родственник победительницы конкурса Виталий Журавский занимал пост заместителя председателя КГГА Леонида Черновецкого. До этого Журавский был народным депутатом в 1998-2002 годах, а затем успел побывать парламентарием еще дважды по спискам Партии регионов.
Словом, неудивительно что в холостячках Ирина Журавская проходила не очень долго. Ее избранником стал бизнесмен Николай Тищенко, свадьба состоялась в сентябре 2010 года в одном из клубов жениха – "Ольмека".
Впрочем, радовали светскую хронику молодые недолго – уже спустя год супружеская пара разошлась. Как позднее заявил сам Тищенко, это случилось из-за нежелания Ирины иметь детей и интриг ее отчима – Виталия Журавского.
Каждый пошел своей дорогой, которая в итоге привела Николая Тищенко в Верховную Раду, постоянным скандалам и забавным оговоркам.
Сама же Мисс Украина позднее скромно вышла замуж за российского бизнесмена, не афишируя его фамилии и переехала жить в Москву, в особняк на Рублевке, что говорило о состоянии нового супруга очень многое.
7 лет тюрьмы для мужа Мисс Украина-2008, бывшего
Личность своего избранника Ирина Журавская тщательно скрывала до весны 2014 года. Тогда она засветила лицо мужа, на тот момент ставшего отцом ее сына. Первенца назвали Никитой.
В супруге Мисс Украина-2008 "Вести" тогда опознали 32-летнего Олега Чепрасова, добавив, что мужчина пользуется в российской прессе репутацией ранее судимого мошенника, но влиятельного во властных структурах.
Еще в 2011 году российские СМИ связывали Чепрасова с Игорем Борисенко, экс-сотрудником Верховного Суда РФ, а тогда советником главы ВС РФ Вячеславом Лебедевым. Якобы муж Ирины Журавской приходился племянником Борисенко, а последний был известным "решалой" в органах судебной системы РФ, прежде всего Верховного Суда, а как посредника использовал Олега Чепрасова.
Впрочем, до поры до времени это все оставалось лишь догадками СМИ. Все изменилось 24 апреля 2018 года, когда сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге были задержаны председатель территориальной избирательной комиссии №3 Кировского района Андрей Пономарев и сам Олег Чепрасов.
По версии правоохранителей, питерский бизнесмен Дмитрий Семенов хотел через Верховный Суд добиться отмены решения судов, запретивших строительство жилого комплекса "Гроссмейстер" в историческом центре города. Сумма взятки в СМИ называлась разная – от миллиона евро до двух миллионов долларов.
"Решить" данный вопрос взялись Андрей Пономарев и Олег Чепрасов, представленный как племянник уже упомянутого выше Игоря Борисенко, который по версии СМИ, был "третьим неустановленным следствием лицом" в данной схеме.
В конце концов 9 декабря 2019 года Олег Чепрасов и Андрей Пономарев были осуждены Химкинским городским судом Московской области на 7 и 6,5 лет соответственно. Их попытку получить у предпринимателя 133 млн российских рублей (порядка 2 миллионов долларов), следствие трактовало как мошенничество.
Правда оба пытались добиться изменения приговора, но в ноябре 2020 года Первый кассационный суд оставил приговор горсуда Химок без изменений.
Перестала ли Ирина Журавская быть женой Олега Чепрасова до его ареста в апреле 2018 года, точно неизвестно, но осенью она стала работать в Украине телеведущей на канале NewsOne – это был уже второй ее подобный опыт, еще до победы в конкурсе "Мисс Украина" девушка вела погоду на канале "Киев".
Работа ведущей, съемки в клипах и развод с новым романом?
В 2019 году Ирина Журавская призналась программе "Светская жизнь", что вышла замуж в третий раз и у нее любящий и серьезный муж, а с первым супругом Николаем Тищенко она не общается.
С тех пор Ирина продолжает трудиться на канале NewsOne, выступает ведущей конкурсов красоты и ведет светский образ жизни. К примеру, в 2020 году она снялась в клипе Валерия Меладзе на песню "Полюбил".
Настоящий фурор произошел 16 октября на конкурсе "Мисс Украина Вселенная", где Ирина Журавская танцевала с известным хореографом, танцором и участником шоу "Танцы со звездами" Дмитрием Дикусаром, чьей ученицей она является.
Страстный танец и статус самого Дикусара как одного из самых завидных женихов Украины, немедленно породили разговоры о его романе с Ириной Журавской, а на вопросы СМИ он отвечал уклончиво, но довольно двусмысленно.
Любопытно, что в Instagram самой Ирины Журавской почти отсутствуют фото с мужчинами, исключения сделаны для, очевидно, коллег по работе, сына от Олега Чепрасова – Никиты, и фото с Дискусаром с того самого танца.
В результате тяжело понять – против ли романа красавицы ее третий по счету муж, или она снова в разводе, равно как и неизвестна личность этого супруга. Возможно также и то, что слухи о романе были изначально выдуманы и раздувались с целью получить сенсацию. Во всяком случае, совсем недавно Ирина Журавская отдыхала на теплых морях вместе с сыном. https://www.instagram.com/p/CY_nSxlpROV/
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