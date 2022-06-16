«Непризнанный герой» - история с наградным оружием нардепа Тищенко закончилась очередным скандалом

Нардеп снова вляпался в скандал — никто не может понять за что его наградили боевым оружием

В апреле немалый резонанс у украинцев вызвало награждение именным боевым пистолетом Стечкина народного депутата Украины от "Слуги народа" Николая Тищенко. Как выяснилось, боевое оружие политику вручили за помощь батальону "Архангела Михаила", правда в чем именно эта помощь заключалась так и осталось непонятным, что вызвало у украинцев град насмешек по отношению к нардепу.

Награждение Николая Тищенко

Любопытно, что батальоном "Архангел Михаил" командует ветеран АТО Михаил Майман, в свое время ставший участником драки с нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой в одном из киевских рестораном. Сам Кива ныне обвиняется в госизмене.

"За оборону Мукачево", — так экс-глава Офиса президента Андрей Богдан предложил назвать заслуги Тищенко, намекая на то, что с началом войны политик выехал на Запад Украины, где тоже умудрился попасть в скандал. Во львовском ресторане нардеп отказался платить за счет и просто ушел.

Интересно, что помимо оснований на которых Николай Тищенко получил боевое именное оружие, непонятно и то, кто его им наградил.

Так, по данным СМИ, от награждения одиозного политика "открестились" в Главном управлении разведки Минобороны Украины, самом Министерстве обороны Украины и Управлении государственной охраны.

Наконец, в конце мая о своей непричастности к награждению Николая Тищенко заявили в Министерстве внутренних дел Украины, ответив на запрос издания "Буквы".

То есть пафосное награждение сейчас никто не может подтвердить. Но когда-то это придется сделать.

Сам политик продолжает оставаться в фокусе внимания СМИ из-за постоянных конфузов.

К примеру, его появление на месте обстрела столичного завода ДВРЗ вызвало вопросы у пользователей сети.

Также немало внимания привлекла фотография Тишенко и главкома ВСУ Залужного, из которой все узнали позывной нардепа — Титан.