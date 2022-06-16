Тищенко знову вляпався у скандал - подарував ТРО бронежилети, які розсипаються

На питання представників тероборони та журналістів Тищенко не відповідав

Одіозний нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко, якому пафосно вручали пістолет Стєчкіна, знову встряг у скандал. Цього разу народний обранець подарував теробороні Святошинського району непридатні до використання бронежилети.

Як зазначається у розслідуванні програми "Слідство Інфо", подаровані бронежилети датуються 1983 роком і не мають жодних сертифікатів якості.

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Що не так з бронежилетами від Тищенка?

У розслідуванні журналістів йдеться, що бійці навіть не думали про непридатність бронежилетів від Тищенка до використання, поки не з'явилася думка їх випробувати.

"Бійці були щасливі, допоки не потестили бронежилети. Виявилося, що вони прострілюються наскрізь пістолетом, а спеціальний матеріал, який мав би захищати від куль, просто розсипався. Розсипався, бо бронікам вже майже 40 років – їх виготовили у 1983 році", — повідомили розслідувачі.

Помітили представники тероборони й той факт, що на пластинах в бронежилетах не було жодного маркування з позначкою класу захисту. А при "прострілюванні" пістолетом Макарова з найменшим калібром — куля майже повністю пробила пластину. Очевидно, що якби в такий жилет на захисникові поцілили з автомата, то це могло б закінчитися трагічно.

Після невдалого тесту представники територіальної оборони намагалися зв'язатися з Миколою Тищенком, однак він проігнорував їх повідомлення, а деяких взагалі заблокував.

А що каже Тищенко?

Тищенко не виходив на зв'язок ні з тероборонцями, ні з журналістами "Слідство.Інфо" протягом двох місяців. Ігнорування тривало до моменту, поки представники ЗМІ не зустріли нардепа на одному із заходів і прямо не поставили питання про непридатні бронежилети.

"Ми перевіряли, чи він витримував захист і всі показання, які сьогодні ви кажете, це 100% не до мене. Я не можу зрозуміти, а чого ви зрозуміли, що це мої? Ви знаєте, я спілкуюся з хлопцями, навіть з усіма хлопцями у Святошинському районі. Такої інформації немає. Це ви просто дурите своїх глядачів", – сказав нардеп.

Тищенко також додав, що він волонтер й робить усе можливе, щоб війна якнайшвидше закінчилася.

Раніше повідомлялося, що у квітні чималий резонанс викликало нагородження Тищенка іменним бойовим пістолетом Стєчкіна. Примітно, що історія із нагородною зброєю нардепа від "Слуги народу" закінчилася черговим скандалом, у деталях якого розібрався "Телеграф".