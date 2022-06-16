Тищенко снова вляпался в скандал — подарил ТРО бронежилеты, которые рассыпаются

На вопросы представителей терробороны и журналистов Тищенко не отвечал

Одиозный нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, которому пафосно вручали пистолет Стечкина, снова встрял в скандал. На этот раз народный избранник подарил терробороне Святошинского района непригодные для использования бронежилеты.

Как отмечается в расследовании программы "Следствие Инфо", подаренные бронежилеты датируются 1983 годом и не имеют никаких сертификатов качества.

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Что не так с бронежилетами от Тищенко?

В расследовании журналистов говорится, что бойцы даже не думали о непригодности бронежилетов от Тищенко к использованию, пока не появилось мнение их опробовать.

"Бойцы были счастливы, пока не потестили бронежилеты. Оказалось, что они простреливаются насквозь пистолетом, а специальный материал, который должен защищать от шаров, просто рассыпался. Рассыпался, потому что броникам уже почти 40 лет — их изготовили в 1983 году", — сообщили расследователи.

Заметили представители терробороны и тот факт, что на пластинах в бронежилетах не было никакой маркировки с отметкой класса защиты. А при "простреливании" пистолетом Макарова с самым маленьким калибром – пуля почти полностью пробила пластину. Очевидно, что если бы такой жилет на защитнике попали из автомата, то это могло бы закончиться трагически.

После неудачного теста представители территориальной обороны пытались связаться с Николаем Тищенко, однако он проигнорировал их сообщения, а некоторых вообще заблокировал.

А что говорит Тищенко?

Тищенко не выходил на связь ни с терроборонцами, ни с журналистами "Следствие Инфо" в течение двух месяцев. Игнорирование продолжалось до момента, пока представители СМИ не встретили нардепа на одном из мероприятий и прямо не задали вопрос о непригодных бронежилетах.

"Мы проверяли, выдерживал ли он защиту и все показания, которые сегодня вы говорите, это 100% не ко мне. Я не могу понять, а чего вы поняли, что это мои? Вы знаете, я общаюсь с ребятами, даже со всеми ребятами в Святошинском районе. Такой информации нет. Это вы просто обманываете своих зрителей", – сказал нардеп.

Тищенко также добавил, что он волонтер и делает все возможное, чтобы война как можно скорее закончилась.

Ранее сообщалось, что в апреле немалый резонанс вызвало награждение Тищенко именным боевым пистолетом Стечкина. Примечательно, что история с наградным оружием нардепа от "Слуги народа" окончилась очередным скандалом, в деталях которого разобрался "Телеграф".