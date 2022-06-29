Новий скандал із Тищенком: у МВС відповіли на запитання про нагородний пістолет нардепа

У МВС кажуть, що не пов’язані із батальйоном "Архангела Михайла"

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що не мають відношення до нагородження нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка нагородною зброєю.

Як повідомляє Головком, голова департаменту комунікацій МВС Дмитро Андрєєв зазначив, що пістолет, який вручив нардепу, батальйон "Архангела Михайла" не має відношення до його відомства.

Він наголосив, що процедура нагородження зброєю відбувається згідно з указом МВС від 19 травня 2022 року, і він передбачає, що таку нагороду можуть отримувати лише військовослужбовці та поліцейські. А ось про нардепів в указі не згадувалося.

У МВС також поінформували, що всього подібну нагороду отримали:

572 особи у 2014 році;

358 — у 2015 році;

392 — у 2016 році:

594 — у 2017 році;

588 — у 2018 році;

438 — у 2019 році;

254 — у 2020 році;

321 — у 2021 році.

Крім того, минулого року одну людину такої нагороди позбавили.

Як повідомлялося раніше, у квітні з’явилося повідомлення про те, що Миколу Тищенка нагородили особистою зброєю за допомогу батальйону "Архангела Михайла". Однак у чому саме ця допомога так і залишилася незрозумілою. У ГУР Міноборони, самому Міноборони та в Управлінні держохорони від нагородження вже відхрестилися.