Новый скандал с Тищенко: в МВД ответили на вопрос о наградном пистолете нардепа

В МВД говорят, что не связаны с батальоном "Архангела Михаила"

В Министерстве внутренних дел заявили, что не имеют отношения к награждению нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко наградным оружием.

Как сообщает Главком, глава департамента коммуникаций МВД Дмитрий Андреев отметил, что вручивший нардепу пистолет батальон "Архангела Михаила" не имеет отношения к его ведомству.

Он подчеркнул, что процедура награждения оружием происходит согласно указу МВД от 19 мая 2022 года и он предусматривает, что такую награду могут получать лишь военнослужащие и полицейские. А вот о нардепах в указе не упоминалось.

В МВД также проинформировали, что всего подобную награду получили:

572 человека в 2014 году;

358 — в 2015 году;

392 — в 2016 году:

594 — в 2017 году;

588 — в 2018 году;

438 — в 2019 году;

254 — в 2020 году;

321 — в 2021 году.

Помимо того в прошлом году одного человека такой награды лишили.

Как сообщалось ранее, в апреле появилось сообщение о том, что Николая Тищенко наградили личным оружием за помощь батальону "Архангела Михаила". Однако в чем именно эта помощь заключалась так и осталось непонятным. В ГУР Минобороны, самом Минобороны и в Управлении госохраны от награждения уже открестились.