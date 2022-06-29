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Новый скандал с Тищенко: в МВД ответили на вопрос о наградном пистолете нардепа

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Николай Тищенко получил пистолет в апреле
Николай Тищенко получил пистолет в апреле

В МВД говорят, что не связаны с батальоном "Архангела Михаила"

В Министерстве внутренних дел заявили, что не имеют отношения к награждению нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко наградным оружием.

Как сообщает Главком, глава департамента коммуникаций МВД Дмитрий Андреев отметил, что вручивший нардепу пистолет батальон "Архангела Михаила" не имеет отношения к его ведомству.

Он подчеркнул, что процедура награждения оружием происходит согласно указу МВД от 19 мая 2022 года и он предусматривает, что такую награду могут получать лишь военнослужащие и полицейские. А вот о нардепах в указе не упоминалось.

В МВД также проинформировали, что всего подобную награду получили:

  • 572 человека в 2014 году;
  • 358 — в 2015 году;
  • 392 — в 2016 году:
  • 594 — в 2017 году;
  • 588 — в 2018 году;
  • 438 — в 2019 году;
  • 254 — в 2020 году;
  • 321 — в 2021 году.

Помимо того в прошлом году одного человека такой награды лишили.

Как сообщалось ранее, в апреле появилось сообщение о том, что Николая Тищенко наградили личным оружием за помощь батальону "Архангела Михаила". Однако в чем именно эта помощь заключалась так и осталось непонятным. В ГУР Минобороны, самом Минобороны и в Управлении госохраны от награждения уже открестились.

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#МВД #Николай Тищенко