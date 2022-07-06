"Котлета по-джавелински": нардеп Тищенко сфотографировался с гранатометом и угодил в скандал

Украинцев заинтересовало, откуда у нардепа оружие и почему оно не на фронте

Скандальный народный депутат Николай Тищенко устроил фотосессию с гранатометом и опять столкнулся со шквалом критики.

Фотография с парламентарием уже разлетелась по сети, в частности она была обнародована в Фейсбук Центра противодействия коррупции (ЦПК). Неизвестно, когда именно сделано фото, но именно в среду, 6 июля, оно активно разошлось по социальным сетям.

Как видно на снимке, Тищенко позировал в частном доме, оперевшись на противотанковую ракетную установку Javelin, кроме того, несколько таких замечены на заднем фоне вместе с кучей другого военного оборудования.

"Друзья, помогите придумать подпись к фото", — подписали снимок в ЦПК.

Пользователи сети после этого обрушили шквал критики на Тищенко, а также задались вопросом о том, откуда у него взялись "Джавелины" и другое оружие, а также почему оно не на фронте.

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Как сообщалось ранее, после начала российского вторжения в Украину, Тищенко несколько раз попадал в громкие скандалы. Так в начале марта нардеп пообедал в ресторане во Львове, а потом ушел "забыв" рассчитаться за еду.

В апреле по сети разлетелось видео, на котором представитель батальона "Архангел Михаил" награждает нардепа личным пистолетом. Впрочем, за какие заслуги Тищенко его получил так и осталось неизвестным.

Примечательно, что В ГУР Минобороны, самом Минобороны, УГО и МВД заявили, что ничего об этом не знают.

Еще один скандал с участием Тищенко разгорелся из-за передачи некачественной экипировки бойцам ТРО Святошинского района. Как оказалось, он передал бойцам бронежилеты начала 80-х годов, которые не держат даже пистолетные пули.