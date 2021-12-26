"Інвециц*йна няня": українці відреагували на зашквар із помічницею заступника міністра освіти

Скандал з дівчиною, що обрала скандальну сукню, українці вже охрестили "Цицькогейтом"

У неділю, 16 грудня, українці бурхливо обговорюють досить відверте вбрання Христини Тишкун, 26-річної помічниці заступника голови Міносвіти Ігоря Гарбарука. Як відомо, дівчина обрала сукню нестандартного крою з вирізом на грудях для офіційного візиту до Львівської міської ради, чим спричинила бурю емоцій.

"Телеграф" вирішив дослідити надра соцмереж та зібрав добірку найяскравіших реакцій на зовнішній вигляд чиновниці.

Одним із найпопулярніших став мем, де самої дівчини, по суті, не висміювали, проте кожному з чоловіків, які сфотографувалися з нею, приписали певні думки. До речі, користувачі дуже активно звертали увагу на те, що поруч із такою гарною дівчиною мер Львова Андрій Садовий справді виглядає дуже струнким.

Не пройшов повз "дует" Садового і Тишкевич і популярний український "виробник" мемного контенту, творець бренду Goni Мемаси. Він дозволив собі продовжити асоціації певного характеру, які сукня дівчини викликала у багатьох.

Автор: Goni Мемаси

А ось фінансист Сергій Фурса в розрізі ситуації згадав про резонансний скандал із серіалом "Емілі в Парижі", який одним зі своїх епізодів нового сезону підняв хвилю обурення серед українців — нібито через створення неправильного образу наших громадян за кордоном.

Не обійшлося при створенні жартів на тему злощасного плаття і без важливих питань нинішнього порядку денного, хоч і не без грубої подачі.

Автор: Марина Шашкова

Чудово у мемне виробництво нарівні з Христиною Тишкун вписалася і колишня нардепка Надія Савченко, яка теж спробувала сколихнути соцмережі своєю новою фотосесією у вечірніх сукнях. Українці не могли проґавити можливість порівняти ці два кричущі образи.

Автор: Марина Шашкова

Дуже лаконічним у своїй реакції був ще один відомий автор українських мемів Богдан Процишин. Він дуже ефектно використав скандальне фото, запропонувавши МОН нове лого за мотивами скандалу.

Автор: Богдан Процишин

Також про систему освіти в цілому висловився і Євген Магда, згадавши про давній жарт "або труси одягнути, або хрестик зняти".

Цю тему розвинули й інші українці.

Назву "Циц*когейт" для інциденту — по аналогії із нашумілою операцією із затримання російських найманців-"вагнерівців" — озвучила відома травесті-діва Монро, яка не тільки обсміяла те, що сталося, а й розкритикувала дівчину за носіння шуби з натурального хутра.

А ось таку незвичайну інтерпретацію вірша великого Кобзаря на тлі обговорення ситуації запропонував один із передплатників Telegram-каналу "Мемаграм".

Джерело: Мемаграм, автор побажав залишитися невідомим

Не втрималися від шпильок і користувачі соцмережі Twitter. Дехто навіть запропонував зробити 26-річну дівчину новим президентом України.

Не обійшлося і беж жартів на тему особливого виду "інвестиційних нянь" — можливого привернення уваги іноземних інвесторів для фінансування українських проєктів.

До речі, продовження політичної кар’єри Христині Тишкун пророкують і у Facebook. Щоправда, трохи дрібніше, ніж президентське крісло — лише пост нардепа на 206 округу. Нагадаємо, що зараз це місце є вакантним після трагічної загибелі нардепа Антона Полякова у жовтні 2021 року.

А деякі користувачі соцмереж відзначають, що заступник міністра Гарбарук може стати законодавцем нової політичної "моди" щодо наймання на роботу привабливих молодих дівчат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що насамперед подив українців викликав зовнішній вигляд президента України Володимира Зеленського у ролику з привітанням до Різдва для християн західного обряду. Багато хто незадоволено відзначив, що за час перебування на посаді глави держави Зеленський помітно додав у вазі.