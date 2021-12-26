"Инвестсис*онная няня": украинцы отреагировали на зашквар с помощницей заммминистра образования

Скандал с выбравшей скандальное платье девушкой украинцы уже окрестили "Сиськогейтом"

В воскресенье, 16 декабря, украинцы бурно обсуждают весьма откровенный наряд Кристины Тишкун, 26-летней помощницы заместителя главы Минобразования Игоря Гарбарука. Как известно, девушка выбрала платье нестандартного кроя с вырезом на груди для официального визита в Львовский городской совет, чем вызвала бурю эмоций.

"Телеграф" решил исследовать недра соцсетей и собрал подборку самых ярких реакций на внешний вид чиновницы.

Одним из самых популярных стал мем, где саму девушку, по сути, не затронули, однако каждому из мужчин, сфотографировавшихся с ней, прописали некие мысли. К слову, пользователи весьма активно обращали внимание на то, что рядом с такой красивой девушкой мэр Львова Андрей Садовой действительно выглядит весьма стройным.

Не прошел мимо "дуэта" Садового и Тишкевич и популярный украинский "производитель" мемного контента, создатель бренда Goni Мемаси. Он позволил себе продолжить ассоциации определенного характера, которые платье девушки вызвало у многих.

Автор: Goni Мемаси

А вот финансист Сергей Фурса в разрезе ситуации вспомнил о резонансном скандале с сериалом "Эмили в Париже", который одним из своих эпизодов нового сезона поднял волну возмущения среди украинцев — якобы из-за создания неправильного образа наших граждан за границей.

Не обошлось при создании шуток на тему злополучного платья и без важных вопросов нынешней повестки дня, хоть и не без весьма грубой подачи.

Автор: Марина Шашкова

Отлично в мемное производство наравне с Кристиной Тишкун вписалась и бывшая нардеп Надежда Савченко, которая тоже попыталась всколыхнуть соцсети своей новой фотосессией в вечерних платьях. Украинцы не могли пропустить возможности сравнить эти два кричащих образа.

Автор: Марина Шашкова

Весьма лаконичен в своей реакции был еще один известный автор украинских мемов Богдан Процишин. Он весьма эффектно использовал скандальное фото, предложив МОН новое лого по мотивам скандала.

Автор: Богдан Процишин

Также о системе образования в целом высказался и Евгений Магда, вспомнив о давней шутке "либо трусы надеть, либо крестик снять".

Эту тему развили и другие украинцы.

Название "Сис*когейт" для инцидента — по аналогии с нашумевшей операцией по задержанию российских наемников-"вагнеровцев" — прозвучало от известной травести-дивы Монро, которая не только обсмеяла произошедшее, но и раскритиковала девушку за ношение шубы из натурального меха.

А вот такую необычную интерпретацию стихотворения великого Кобзаря на фоне обсуждения ситуации предложил один из подписчиков Telegram-канала "Мемаграм".

Источник: Мемаграм, автор пожелал остаться неизвестным

Не удержались от подколок и пользователи соцсети Twitter. Некоторые даже предложили сделать 26-летнюю девушку новым президентом Украины.

Не обошлось и без шуток на тему особого вида "инвестиционных нянь" — возможного привлечения иностранных инвесторов для финансирования украинских проектов.

К слову, продолжение политической карьеры Кристине Тишкун пророчат и в Facebook. Правда, немного мельче, чем президентское кресло — всего лишь пост нардепа на 206 округу. Напомним, что сейчас это место вакантно после трагической гибели нардепа Антона Полякова в октябре 2021 года.

А некоторые пользователи соцсетей отмечают, что замминистра Гарбарук может стать законодателем новой политической "моды" в плане наема на работу привлекательных молодых девушек.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что прежде удивление украинцев вызвал внешний вид президента Украины Владимира Зеленского в ролике с поздравлением к Рождеству для христиан западного обряда. Многие недовольно отметили, что за время пребывание на посту главы государства Зеленский заметно прибавил в весе.