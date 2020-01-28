Милованов: "Инвестиционные няни" будут работать на базе UkraineInvest

Новости Бизнеса:Законопроект об "инвест-нянях" может быть рассмотрен на заседании правительства в среду на следующей неделе.

Личных менеджеров для крупных инвесторов правительство планирует подбирать с помощью Государственного агентства привлечения инвестиций UkraineInvest. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Операционно это будет решаться на базе UkraineInvest... Это такая организация, которая является полностью государственным агентством по привлечению инвестиций. На ее базе и будет работать "инвест-няня", - рассказал Милованов.

Он отметил: в правительстве понимают, что таких менеджеров может быть недостаточно, поэтому планируют работать над увеличением количества "инвест-нянь" и обучать их.

По словам Милованова, соответствующий законопроект об "инвест-нянях" может быть рассмотрен на заседании правительства в среду на следующей неделе, а после этого он будет подан на рассмотрение Верховной Рады.

Владимир Зеленский во время встречи с президентом Швейцарии Симонеттой Зоммаругой в рамках Всемирного экономического форума в Давосе рассказал, какие программы для инвесторов готовятся в Украине. В частности, речь идет о программе Investment nanny, в рамках которой инвестор получит личного менеджера, если принесет в Украину от $100 миллионов.