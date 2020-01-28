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Вторник, 28.01.2020
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Милованов рассказал о четырех программах поддержки инвесторов
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Милованов рассказал о четырех программах поддержки инвесторов

Милованов рассказал о четырех программах поддержки инвесторов
04:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:В правительстве предлагают четыре программы, по которым инвесторы получат благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине.

Кабмин подготовил четыре программы поддержки инвесторов, которые будут доступны как для иностранного, так и для украинского бизнеса. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Очень важно понять, что эти условия прежде всего касаются украинских инвесторов. Мы относимся и к украинским, и к иностранным инвесторам одинаково", - подчеркнул Милованов.

Он пояснил, что в правительстве предлагают четыре программы, по которым инвесторы получат благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине.

Так, помимо уже заявленных планов относительно "инвест-нянь" для бизнесменов, вкладывающих в украинскую экономику от $100 млн, и освобождения от НДС на 5 лет инвесторов, которые принесут от $10 млн, в правительстве готовят еще две программы.

По словам Милованова, инвесторам, которые захотят вложить средства в Украину, будет предложена ускоренная амортизация, а также предоставлена возможность обращаться в иностранные суды, если они не доверяют украинскому правосудию.

Министр добавил, что такие же условия будут предоставляться для бизнеса, который уже инвестировал в Украину указанные суммы, однако временные рамки пока не определены.

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Владимир Зеленский во время встречи с президентом Швейцарии Симонеттой Зоммаругой в рамках Всемирного экономического форума в Давосе рассказал, какие программы для инвесторов готовятся в Украине. В частности, речь идет о программе Investment nanny, в рамках которой инвестор получит личного менеджера, если принесет в Украину от $100 миллионов.

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Инвесторы, Тимофей Милованов, Четыре программы, Поддержка инвесторов.
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