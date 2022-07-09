Без досвіду, а вже замміністра: призначення 25-річної дівчини на топ-посаду викликало шквал обурення в мережі (фото)

Заступницею міністра соцполітики стала 25-річна Анна Сергеєва без досвіду роботи у держсекторі

Новопризначена заступниця міністра соціальної політики 25-річна Анна Сергеєва має трудовий стаж у 3 роки.

За даними сайту Мінсоцполітики дівчина працювала керівником товариства з обмеженою відповідальністю "Сервіс Ревізор" з квітня 2019 року по червень 2022 року. Вона ніколи не працювала в державному секторі, хоча була 9 місяців радником міністра соцполітики на громадських засадах.

Це призначення викликало негативну реакцію у соцмережах.

"У неї перша й єдина робота — це директор ТОВ "Сервіс Ревізор". Ця компанія створена у 2019 році і не подавала фінансові звіти. Скоріш за все це фіктивна компанія. Забули що війна? Вирішили працевлаштувати родичку чи коханку?", — пише у своєму фейсбуку адвокат Клим Братківський.

Політична журналістка Юлія Забеліна вважає, що цькувати за зовнішність — це погана справа.

"Але тут про інше. По перше, про прозорий конкурс на призначення заступником міністра, це ж вибачте висока державна посада. По друге, про досвід. Якщо людина (будь-яка) претендує на посаду заступника міністра, міністра, то в неї повинні бути відповідні навички, досвід та успіхи саме в цій сфері", — говорить журналістка.

Вона наголошує, що для таких посад обов'язково треба мати досвід, успіхи в цій сфері та життєвий бекграунд.

Нагадаємо, раніше в Україні вже був подібний скандал, який виник через фото помічниці замміністра освіти та науки Христини Тишкун у відвертій сукні під час офіційної поїздки до Львова, згодом громадськість дізналась і про її біографію, що також викликало запитання відповідності займаній посаді.

Тоді все закінчилося звільненням заступника міністра, у якого вона була радницею.