В Україні можуть звільнити одного з міністрів: вже є нова кандидатура

Новою головою міністерства може стати посадовиця з Офісу президента

Незабаром можна очікувати на нові кадрові рішення в українській владі: слідом за зміною уповноваженого Верховної Ради з прав людини очікується заміна міністра соціальної політики України.

Про це у своєму телеграм-каналі у четвер, 7 липня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Кажуть, що скоро у нас буде новий міністр соцполітики", — написав нардеп.

За інформацією народного обранця, першим кандидатом на міністерське крісло є Оксана Жолнович. Вона зараз очолює департамент соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента.

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Що відомо про Марину Лазебну.

За даними з сайту Кабміну Марина Лазебна у 2013-2014 роках очолювала Державну службу зайнятості України.

З 2015-го по 2019 рік працювала в проєкті "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", що впроваджується Мінсоцполітики згідно з Угодою про позику між Україною та МБРР.

З серпня по жовтень 2019 року – голова Державної соціальної служби України.

4 березня 2020 року – призначена на посаду Міністра соціальної політики України.

У листопаді 2021 року вже ходили чутки про зняття з посади міністра Марини Лазебної. Тоді на її місце пророкували скандальну Галину Третьякову.

Що відомо про Оксану Жолнович.

Доцент кафедри соціального права Львівського національного університету ім. Івана Франка, працювала адвокатом, очолювала Асоціацію жінок лідерок України. У 2014 році була кандидатом у мери Львова та до Львівської облради від політичної партії "Сила людей".

Нагадаємо, що тиждень тому почалися розмови про можливу відставку Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Розглядається 5 ймовірних кандидатів на посаду.