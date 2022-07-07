В Украине могут уволить одного из министров: уже есть новая кандидатура

Новым главой министерства может стать чиновник из Офиса президента

Вскоре можно ожидать новых кадровых решений в украинских властях: вслед за изменением уполномоченного Верховной Рады по правам человека ожидается замена министра социальной политики Украины.

Об этом в своем телеграмм-канале в четверг, 7 июля, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Говорят, что скоро у нас будет новый министр соцполитики", — написал нардеп.

По информации народного избранника, первым кандидатом на министерское кресло является Оксана Жолнович. Она возглавляет департамент социальной политики и здравоохранения Офиса президента.

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Что известно о Марине Лазебной.

По данным с сайта Кабмина, Марина Лазебная в 2013-2014 годах возглавляла Государственную службу занятости Украины.

С 2015 по 2019 год работала в проекте "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который внедряется Минсоцполитики согласно Соглашению о ссуде между Украиной и МБРР.

С августа по октябрь 2019 – председатель Государственной социальной службы Украины.

4 марта 2020 года – назначена на должность Министра социальной политики Украины.

В ноябре 2021 года уже ходили слухи о смещении с должности министра Марины Лазебной. Тогда на ее место прочили скандальную Галину Третьякову.

Что известно об Оксане Жолнович.

Доцент кафедры социального права Львовского национального университета им. Ивана Франко, работала адвокатом, возглавляла Ассоциацию женщин лидеров Украины. В 2014 году была кандидатом в мэры Львова и во Львовский облсовет от политической партии "Сила людей".

Напомним, что неделю назад начались разговоры о возможной отставке Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Рассматривается пять вероятных кандидатов на должность.