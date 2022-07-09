Без опыта, а уже замминистра: назначение 25-летней девушки на топ-должность вызвало шквал возмущения в сети (фото)
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Заместительницей министра соцполитики стала 25-летняя Анна Сергеева без опыта работы в госсекторе
Новоназначенный заместитель министра социальной политики 25-летняя Анна Сергеева имеет трудовой стаж в 3 года.
По данным сайта Минсоцполитики, девушка работала руководителем общества с ограниченной ответственностью "Сервис Ревизор" с апреля 2019 года по июнь 2022 года. Она никогда не работала в государственном секторе, хотя была 9 месяцев советником министра соцполитики на общественных началах.
Это назначение вызвало негативную реакцию в соцсетях.
"У нее первая и единственная работа — это директор ООО "Сервис Ревизор". Эта компания создана в 2019 году и не представляла финансовые отчеты. Скорее всего, это фиктивная компания. Забыли что война? Решили трудоустроить родственницу или любовницу?", — пишет в своему фейсбуку адвокат Клим Братковский.
Политическая журналистка Юлия Забелина считает, что травить за внешность – это плохое дело.
"Но здесь о другом. Во первых, о прозрачном конкурсе на назначение замминистра, это же извините высокая государственная должность. Во вторых, об опыте. Если человек (любой) претендует на должность замминистра, министра, то у него должны быть соответствующие навыки, опыт и успехи именно в этой сфере", — говорит журналистка.
Она отмечает, что для таких должностей обязательно нужно иметь опыт, успехи в этой сфере и жизненный бекграунд.
Напомним, ранее в Украине уже был подобный скандал, возникший из-за фото помощницы замминистра образования и науки Кристины Тишкун в откровенном платье во время официальной поездки во Львов, впоследствии общественность узнала и о ее биографии, что также вызвало вопрос соответствия занимаемой должности.
Тогда все закончилось увольнением замминистра, у которого она была советницей.