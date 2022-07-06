Российский паспорт у замглавы облсовета Харькова: в скандал включилось ГБР

Пока чиновник продолжает исполнять обязанности

Заместителя главы Харьковского областного совета хотят отстранить от должности по инициативе ГБР — по оперативным данным у него есть российский паспорт.

Об этом сообщает сайт ведомства. Отметим, что, вероятно, речь идет о Богдане Малеваном, которого по этому вопросу недавно проверяла СБУ.

Что известно: в ГБР рассказывают, что у неназванного замглавы облсовета есть документы, выданные в рф — паспорт (получен в 2014 в Севастополе), налоговый номер и водительское удостоверение. Ведомство обратилось к облсовету с целью отстранить чиновника от должности, поскольку его высокий ранг позволяет получать информацию, в том числе и тайную, связанную с обороной Харьковщины. Пообещали, что рассмотрят в облсовете в ближайшее время.

Предыстория вопроса: еще до полномасштабного российского вторжения глава облсовет Татьяна Егорова-Луценко обращалась к СБУ для проверки информации о двойном гражданстве своего зама Богдана Малеваного. Он был избран депутатом от ОПЗЖ в 2020 году и стал замглавы облсовета в конце осени 2021. Специальную проверку прошел.

На сессии облсовета от 4 июля Егорова-Луценко сообщила, что СБУ доказательств не нашла, поводов отстранить Малеваного нет. Она также сообщила, что для отстранения должно быть либо его заявление, либо соответствующий проект решения, либо информация от правоохранителей. В последнем случае вопрос выносится на сессию.

Тогда же Егорова-Луценко рассказала, что у Малеваного нет доступа к секретной информации и в совещаниях по военным вопросам он не участвует.

Харьковский журналисты ХАЦ расследовали эту историю и показали копию документа.

Предполагаемый паспорт Малеваного

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Ранее "Телеграф" писал, что помощника-консультанта одного из народных депутатов подозревают в измене — он рассказал о сотрудничестве с ФСБ.