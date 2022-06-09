"Слуга народа" придумал новое наказание для предателей Украины

В Украине за госизмену наказывают заключением и конфискацией имущества

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Кузьминых внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает лишать украинского гражданства за государственную измену.

Речь о законопроекте №745, опубликованном на сайте украинского парламента в четверг, 9 июня.

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Кузьминых предложил внести изменения в статью 111 Уголовного Кодекса Украины о лишении гражданства Украины за государственную измену. При этом текст законопроекта на момент публикации новости на сайте парламента отсутствовал.

Карта законопроекта на сайте Верховной Рады

Следует отметить, что согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. В случае совершения госизмены в условиях военного положения — грозит лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. От уголовной ответственности освобождаются граждане Украины, которые не выполнили преступную задачу и добровольно заявили об этом органам государственной власти.

Интересен тот факт, что лишать гражданства за госизмену предложил нардеп, подозреваемый в получении полумиллионной взятки.

Напомним, что 28 января "слуга народа" Кузьминых был задержан правоохранителями при получении взятки в размере 558 тысяч гривен. По информации следствия, нардеп получал неправомерную выгоду за "помощь" в заключении контрактов между частными компаниями и одного из медицинских учреждений Житомирской области. Позже детективы обнародовали видеозапись, снятую при передаче денежных средств. Тогда НАБУ объявило Сергея Кузьминых в розыск, ведь он систематически уклонялся от вызовов правоохранительных органов и отсутствовал по месту жительства.