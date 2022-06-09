"Слуга народу" придумав нове покарання для зрадників України

В Україні за держзраду карають ув'язненням та конфіскацією майна

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Кузьміних вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує позбавляти українського громадянства за державну зраду.

Мова про законопроєкт №745, який було опубліковано на сайті українського парламенту у четвер, 9 червня.

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Кузьміних запропонував внести зміни у статтю 111 Кримінального Кодексу України щодо позбавлення громадянства України за державну зраду. При цьому текст законопроєкту на моменту публікації новини на сайті парламенту був відсутній.

Картка законопроєкту на сайті Верховної Ради

Варто зазначити, що згідно зі статтею 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. У випадку вчинення держзради в умовах воєнного стану — загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна. Від кримінальної відповідальності звільняються ті громадяни України, які не виконали злочинне завдання і добровільно заявили про це органам державної влади.

Цікавим є той факт, що позбавляти громадянства за держзраду запропонував нардеп, якого підозрюють в отриманні півмільйонного хабаря.

Нагадаємо, що 28 січня "слуга народу" Кузьміних був затриманий правоохоронцями під час одержання хабаря у розмірі 558 тисяч гривень. За інформацією слідства, нардеп отримував неправомірний зиск за "допомогу" в укладанні контрактів між приватними компаніями та одного з медичних закладів Житомирської області. Пізніше детективи оприлюднили відеозапис, знятий під час передачі грошових коштів. Тоді НАБУ оголосило Сергія Кузьміних у розшук, адже він систематично ухилявся від викликів правоохоронних органів та був відсутнім за місцем проживання.