Російський паспорт у заступника голови облради Харкова: до скандалу включилося ДБР

Поки що чиновник продовжує виконувати обов’язки

Заступника голови Харківської обласної ради хочуть усунути з посади з ініціативи ДБР — за оперативними даними він має російський паспорт.

Про це повідомляє сайт відомства. Зазначимо, що, ймовірно, йдеться про Богдана Мальована, якого з цього питання нещодавно перевіряла СБУ.

Що відомо: у ДБР розповідають, що у неназваного заступника голови облради є документи, видані в росії — паспорт (отриманий у 2014 у Севастополі), податковий номер та посвідчення водія. Відомство звернулося до облради з метою усунути чиновника з посади, оскільки його високий ранг дозволяє отримувати інформацію, зокрема й таємну, пов’язану з обороною Харківщини. Пообіцяли, що розглянуть в облраді найближчим часом.

Передісторія питання: ще до повномасштабного російського вторгнення голова облради Тетяна Єгорова-Луценко зверталася до СБУ для перевірки інформації про подвійне громадянство свого заступника Богдана Мальованого. Він був обраний депутатом від ОПЗЖ у 2020 році і став заступником голови облради наприкінці осені 2021. Спеціальну перевірку пройшов.

На сесії облради від 4 липня Єгорова-Луценка повідомила, що СБУ доказів не знайшла, приводів усунути Мальованого немає. Вона також повідомила, що для усунення має бути його заява, або відповідний проєкт рішення, або інформація від правоохоронців. У разі останнього варіанту питання виноситься на сесію.

Тоді ж Єгорова-Луценко розповіла, що Мальований не має доступу до секретної інформації і у нарадах з військових питань він не бере участі.

Харківські журналісти ХАЦ розслідували цю історію та показали копію документа.

Ймовірний паспорт Малявого

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