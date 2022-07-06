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Російський паспорт у заступника голови облради Харкова: до скандалу включилося ДБР

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Одного із заступників голови облради раніше перевіряли на подвійне громадянство
Одного із заступників голови облради раніше перевіряли на подвійне громадянство

Поки що чиновник продовжує виконувати обов’язки

Заступника голови Харківської обласної ради хочуть усунути з посади з ініціативи ДБР — за оперативними даними він має російський паспорт.

Про це повідомляє сайт відомства. Зазначимо, що, ймовірно, йдеться про Богдана Мальована, якого з цього питання нещодавно перевіряла СБУ.

Що відомо: у ДБР розповідають, що у неназваного заступника голови облради є документи, видані в росії — паспорт (отриманий у 2014 у Севастополі), податковий номер та посвідчення водія. Відомство звернулося до облради з метою усунути чиновника з посади, оскільки його високий ранг дозволяє отримувати інформацію, зокрема й таємну, пов’язану з обороною Харківщини. Пообіцяли, що розглянуть в облраді найближчим часом.

Передісторія питання: ще до повномасштабного російського вторгнення голова облради Тетяна Єгорова-Луценко зверталася до СБУ для перевірки інформації про подвійне громадянство свого заступника Богдана Мальованого. Він був обраний депутатом від ОПЗЖ у 2020 році і став заступником голови облради наприкінці осені 2021. Спеціальну перевірку пройшов.

На сесії облради від 4 липня Єгорова-Луценка повідомила, що СБУ доказів не знайшла, приводів усунути Мальованого немає. Вона також повідомила, що для усунення має бути його заява, або відповідний проєкт рішення, або інформація від правоохоронців. У разі останнього варіанту питання виноситься на сесію.

Тоді ж Єгорова-Луценко розповіла, що Мальований не має доступу до секретної інформації і у нарадах з військових питань він не бере участі.

Харківські журналісти ХАЦ розслідували цю історію та показали копію документа.

Російський паспорт заступник голови Харківської облради
Ймовірний паспорт Малявого

Раніше "Телеграф" писав, що помічника-консультанта одного з народних депутатів підозрюють у зраді — він розповів про співпрацю з ФСБ.

Теги:
#Харків #Росія #Паспорт #Харківська облрада